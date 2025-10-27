'मेरी अश्लील फोटो पीड़िता के पिता के पास...', DU एसिड कांड में आरोपी की पत्नी का दावा

दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इसी बीच जानकारी सामने आई है कि छात्रा की आरोपियों से कुछ दिन पहले बहस हुई थी. क्योंकि छात्रा ने एक आरोपी की पत्नी से छेड़खानी की शिकायत की थी. वहीं, आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने भी बड़ा दावा किया है.

आरोपी की पत्नी ने कहा कि शुक्रवार को मैं भलस्वा थाने में अपनी रिक्वेस्ट लेकर पहले पहुंची थी कि मेरी अश्लील फोटो पीड़िता के पिता के पास है, उसको डिलीट करवा दीजिए. एसिड अटैक के बाद देर रात जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता अकील के खिलाफ बलात्कार की लिखित शिकायत दी है. जिस पर पुलिस अब FIR कर रही है. शिकायत में जितेंद्र की पत्नी ने कहा है कि मेरी अश्लील फोटो अकील ने मेरे पति जितेंद्र को भी भेजी थी.

कॉलेज जाने के दौरान फेंका था एसिड

आरोपी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद ये मामला पूरी तरह से पेचिदा हो गया है. पीड़िता के मुताबिक ये वारदात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुई. पीड़ित ने बताया कि जब वो कॉलेज की तरफ जा रही थी. तभी उसकी पहचान वाला जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मौके पर आया और उस पर एसिड फेंककर फरार हो गया.

पीड़ित ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले ही आरोपी की पत्नी ने उसे धमकी थी. जिसके बाद उसके साथ ये वारदात हुई. परिवार वालों ने भी बताया कि आरोपी जितेंद्र लड़की से छेड़छाड़ करता था. जिसे लेकर करीब एक महीने पहले दोनों की बहस भी हुई थी. जिसकी शिकायत पीड़ित ने आरोपी की पत्नी से की थी.

पीड़िता के भाई ने भी लगाया बहन से छेड़खानी का आरोप

पीड़ित छात्रा के भाई ने भी आरोपियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. भाई का कहना है कि आरोपी बहन को छेड़ते थे. जिसको लेकर बहन ने आरोपी की पत्नी से शिकायत की थी. हालांकि, शिकायत के दौरान आरोपी की पत्नी ने बहन को धमकाया था.

पीड़िता के सपोर्ट में उतरा स्टूडेंट्स यूनियन

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक को लेकर स्टूडेंट्स यूनियन सपोर्ट में उतर आया है. प्रेसिडेंट आर्यन मान ने पीड़ित छात्रा से मुलाकात कर उसे न्याय दिलाने की बात कही. वहीं, मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा, "आरोपी और उसके दो साथियों ने मोटरसाइकिल पर छात्रा को रोक लिया था. मुख्य आरोपी की पहचान मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है. जहां महिला भी रहती है. उसके साथ ईशान और अरमान भी थे."

महिला के बयान के अनुसार, ईशान ने अरमान को एक बोतल दी थी. जिसने उस पर तेज़ाब फेंक दिया. लेकिन इस दौरान छात्रा ने अपना चेहरा ढक लिया. जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए.

बयान में आगे कहा गया है, "हमले के तुरंत बाद तीनों मौके से भाग गए. महिला को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां से पुलिस को सूचित किया गया."

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद एक क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य एकत्र किए. भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें तेजाब हमले से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं.

अधिकारी ने कहा, "आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है."

