दिल्ली: दिवाली के दिन करना है मेट्रो से सफर तो पहले जान लें, रात में कब तक चलेगी ट्रेन

अगर आप दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो के संचालन में थोड़ा फेरबदल किया गया है. दिवाली वाले दिन यानी 14 नवंबर को दिल्ली मेट्रो रात दस बजे तक ही चलेगी. डीएमआरसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है.

डीएम मेट्रो की तरफ से इसे लेकर विज्ञप्ति भी जारी की गई है और ट्विटर हैंडल से भी इस बात की जानकारी दी गई है. दिवाली के बाद यह सामान्य दिन की तरह 11 बजे तक संचालित होगी.

On account of #Diwali, the last Metro train service on 14th November will start at 10:00 pm from terminal stations of all Metro Lines: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/gCAOgMUE33