Delhi Air Pollution: दिवाली पर प्रदूषण भी बरपाएगा कहर, दिल्ली में 'बेहद खराब' हुई हवा, बारिश की भी संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता शुक्रवार की सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. विशेषज्ञों एवं सरकारी एजेंसियों का कहना है कि दिवाली की रात दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है. सरकारी एजेंसियों और मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर उत्तर-उत्तर पूर्व होने से प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि हवा की दिशा बदलने से दिल्ली में प्रदूषण में पराली जलने की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी आई.

दिल्ली में शुक्रवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 पाया गया, यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में पाया गया. इससे पहले गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 रहा. बुधवार और मंगलवार को यह क्रमश: 344 और 476 दर्ज रहा था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 4 नवंबर से 9 नवंबर तक दिल्ली में लगातार 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर 'गंभीर' श्रेणी में बना रहा था.

Delhi: Air quality in 'very poor' category at Okhla Phase-2, as per Central Pollution Control Board; Visuals from the nearby area of Nehru Place pic.twitter.com/wjdVBLgDTi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के पड़ोसी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक फरीदाबाद में 304, गाजियाबाद में 328, नोएडा में 305, ग्रेटर नोएडा में 327, गुड़गांव में 293 दर्ज किया गया. ये सूचकांक 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणी में आते हैं. शांत हवा और निम्न न्यूनतम तापमान से प्रदूषक सतह के करीब रहते हैं जबकि हवा चलने से इन कणों का तेजी से बिखराव होता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईएमडी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से हवा की गति बढ़ सकती है और दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधर सकती है. विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में रविवार को हल्की वर्षा होने की संभावना है लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि यह प्रदूषकों के धुलकर बैठ जाने के लिए पर्याप्त है या नहीं.

Delhi's air quality still in 'very poor' category after a slight decrease in pollution levels; visuals from the Welcome Metro Station area in Shahdara pic.twitter.com/aH6XrCmvD2