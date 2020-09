फेज-4 के लिए दिल्ली मेट्रो ने जारी किए लाइन नंबर और कलर कोड

दिल्ली मेट्रो ने फेज-4 के तीन कॉरिडोर्स के लाइन नंबर और कलर कोड जारी कर दिए हैं. तुगलकाबाद-एरोसिटी (लाइन 10) को सिल्वर लाइन कहा जाएगा. मजलिस पार्क-मौजपुर (लाइन 7) का नाम पिंक लाइन एक्सटेंशन होगा. इसी के साथ जनकपुर वेस्ट-आरके आश्रम रूट लाइन 8 होगा और इसे मजेंटा लाइन एक्सटेंशन के नाम से जाना जाएगा.

बता दें, कोरोना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए खास तैयारी की है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) प्रमुख मंगू सिंह ने अभी हाल में जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के स्टेशनों पर अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

The line number and colour code of the 3 priority corridors of Phase-IV have been assigned. Tughlakabad - Aerocity (line 10) will be Silver Line, Majlis Park - Maujpur (line 7) is Pink Line Extension & Janakpuri West - RK Ashram (line 8) is Magenta Line Extension. #OntoTheFourth pic.twitter.com/GIfCxJDruI