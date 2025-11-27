लौटकर सियार घर को आए! दिल्ली Zoo से हो गए थे फरार, खुद-ब-खुद बाड़े में वापस लौटे

दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली Zoo) में बीते शनिवार को सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ सियार अपने बाड़े से फरार हो गए. घटना के सामने आते ही Zoo प्रशासन ने पूरे वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया तो पता चला कि सियार Zoo एरिया में ही मौजूद थे और खुद-ब-खुद वापस आ गए.

बाड़े के पीछे की तरफ से निकले सियार

इस घटना ने एक बार फिर चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था और पशु प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सियार बाड़े के पिछले हिस्से से फिसलकर बाहर निकल गए, जो सीधे उस घने जंगल की ओर खुलता है जो चिड़ियाघर की बाहरी सीमा का हिस्सा है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि 'पर्यटकों के लिए कोई खतरा नहीं है.'

अधिकारियों को संदेह है कि सियारों ने बाड़ के पीछे मौजूद एक छेद का फायदा उठाकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया. खोज दल को पूरे वन क्षेत्र में तैनात कर दिया गया था ताकि जानवरों को सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सके.

दिल्ली Zoo में हैं 8 सियार

सियारों के बाड़े के चारों ओर तार की ऊंची जाली लगी है और अंदर बिल, छायादार जगह तथा आश्रय स्थल भी बने हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि जाली का जो हिस्सा टूटा था, वहीं से सियार भाग निकले थे. अब इस हिस्से की विस्तृत जांच की जा रही है कि आखिर यह टूट-फूट कैसे हुई.

दिल्ली Zoo के अधिकारियों के मुताबिक Zoo में लगभग 8 सियार हैं जिनमें से तीन लापता हो गए थे लेकिन अब तीनों वापस आ गए हैं. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि सियार पर्यटकों के रास्ते की ओर नहीं गए थे.

