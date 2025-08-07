scorecardresearch
 

दिल्ली में यमुना ने पार किया खतरे का निशान, मंडराया बाढ़ का संकट

दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है. गुरुवार सुबह 7 बजे यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया. कालिंदी कुंज घाट पर यमुना इस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है. पिलर के नीचे का चबूतरा डूब गया है और तेज बहाव में झाग भी नजर नहीं आ रहा है.

यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार किया (Photo: Ashutosh Kumar/ITG)
देश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश का असर राजधानी दिल्ली पर भी नजर आने लगा है. दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. गुरुवार सुबह 7 बजे के बाद यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया.

सबसे ज्यादा असर कालिंदी कुंज घाट पर देखा जा रहा है. यहां यमुना इस साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर बहती नजर आई. घाट पर मौजूद मेट्रो पिलर का चबूतरा जो कुछ दिन पहले तक सूखा था, अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है. यमुना किनारे रखी नावों तक भी पानी पहुंच गया है.

यमुना ने खतरे के निशान को पार किया

वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यमुना में तेज बहाव है और नदी पूरे उफान पर है. खास बात ये है कि यमुना में आम तौर पर नजर आने वाला झाग अब कम दिखाई दे रहा है.

हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी

बताया जा रहा है कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----
