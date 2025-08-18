scorecardresearch
 

Delhi: हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का अलर्ट हुआ जारी

दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है. सोमवार को यमुना ने चेतावनी के निशान को पार कर लिया और ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए. कालिंदीकुंज घाट पर इस साल का सबसे तेज बहाव देखने को मिल रहा है. मेट्रो पिलर का चबूतरा और किनारे पर रखी नाव भी पानी में डूब गई है.

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा (File Photo: Ashutosh kumar/ITG)
राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सोमवार सुबह से ही यमुना ने चेतावनी के निशान को पार कर लिया है. इसका सीधा असर कालिंदीकुंज घाट पर देखने को मिला, जहां यमुना का पानी काफी तेज बहाव के साथ बह रहा है. स्थिति को देखते हुए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं. इसके बाद यमुना का बहाव और भी तेज हो गया है. 

सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की तस्वीरों में साफ देखा गया कि कालिंदीकुंज घाट पर यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया. घाट पर मौजूद मेट्रो पिलर का चबूतरा पूरी तरह पानी में डूब गया.  यह वही चबूतरा है जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल सूखा था. वहीं किनारे पर रखी नाव भी अब पानी में डूब चुकी है.

यमुना का जल स्तर बढ़ा

लहरों में काफी तेजी है और यमुना के बहाव को देखकर साफ है कि पानी का स्तर अभी और बढ़ सकता है. खास बात यह है कि यमुना में अक्सर नजर आने वाला सफेद झाग पानी बढ़ने के बाद इस बार दिखाई नहीं दे रहा.

हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी

मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से करीब 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इसका असर आने वाले समय में दिल्ली तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में यमुना का जलस्तर और ऊपर जा सकता है. लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है. राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी है, जिसका सीधा असर यमुना में देखने को मिल रहा है.

(रिपोर्ट- आशुतोष कुमार)

