scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में नौकरी का फर्जी रैकेट, महिला आयोग में नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से ठगी

दिल्ली पुलिस ने 27 साल की सागर सिंह उर्फ़ मनु को नौकरी के फर्जी रैकेट के मामले में गिरफ्तार किया. आरोपी ने महिलाओं और अधिवक्ताओं को सरकारी पद दिलाने का झांसा देकर 23,110 रुपये की ठगी की. तकनीकी जांच में आरोपी का डिजिटल और बैंक ट्रैक सामने आया. उसे पहले भी कई राज्यों में धोखाधड़ी और अपराध के मामलों में नामजद किया जा चुका है. पुलिस अब उसके अन्य शिकार और साथियों की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
ठग हुई गिरफ्तार (Photo: AI-generated)
ठग हुई गिरफ्तार (Photo: AI-generated)

दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले में 27 साल के सागर सिंह उर्फ़ मनु को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिलाओं और वकीलों को धोखा देकर सरकारी पदों, विशेषकर महिला आयोग में उच्च पद दिलाने का झांसा देता था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला आयोग और दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में उच्च पदों की जानकारी ऑनलाइन जुटाई और खुद को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया. इससे पीड़ितों को विश्वास हुआ कि वह वास्तव में संबंधित अधिकारियों से जुड़ा है.


पद का झांसा देकर ठगी

सम्बंधित ख़बरें

लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा.(Photo: Ashutosh Kumar/ITG)
कालिंदीकुंज में मनचलों का आतंक, बहन का बचाव करने पर भाई पर जानलेवा हमला 
Heavy rain predicted in Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, कई जगहों पर जलभराव, यातायात बाधित 
10 साल से फरार ठग गोवा से गिरफ्तार, 8 राज्यों में दर्ज थे केस, 2014 से था गायब 
एक्ट्रेस बनाने के नाम पर की लाखों की ठगी. (Photo: Representational)
टीवी-फिल्मों में काम का झांसा, ठग लिए 24 लाख... दिल्ली में फर्जी प्रोड्यूसर गैंग का भंडाफोड़ 
Heavy rain predicted in Delhi-NCR
Delhi Weather Update: शनिवार को भी होगी झमाझम बारिश, प्रदूषण में भी आई कमी 

इस रैकेट का खुलासा 18 अगस्त को तब हुआ जब शिखा तिवारी, विश्वास नगर की निवासी, ने शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि जून में उन्हें एक संदेश मिला जिसमें आरोपी ने सरकारी पद दिलाने का वादा किया. इसके बाद आरोपी ने ईमेल भेजकर पंजीकरण आईडी और फीस की मांग की. पीड़ित ने कुल 23,110 रुपये ट्रांसफर किए हैं.

लाखों रुपये ट्रांसफर

पुलिस ने तकनीकी जांच और बैंक अकाउंट ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई. जांच में पता चला कि उसने एक अन्य महिला अधिवक्ता से 3.34 लाख रुपये की ठगी भी की थी. आरोपी ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर पीड़िता को फंसाया और फर्जी रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई.

Advertisement


आरोपी का पुराना रिकॉर्ड
 

डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत गौतम के अनुसार, आरोपी का यह तरीका वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल करना था. उसने लंबे समय से अपनाया हुआ है. सागर सिंह पहले भी धोखाधड़ी और कुछ मामलों में यौन अपराध के मामलों में नामजद है. पुलिस अब इस फर्जी रैकेट में शामिल अन्य लोगों और अन्य शिकारों की पहचान कर रही है. साथ ही, आरोपी के साथियों और ठगी की रकम का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement