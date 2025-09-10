Delhi: सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना में लगाई छलांग... गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज से एक महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. जब इस बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो सनसनी फैल गई. आनन-फानन में सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस को कॉल मिली कि पुल से एक महिला ने नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. महिला की तलाश के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. पुलिस और गोताखोर बोट के जरिए यमुना में खोजबीन कर रहे हैं. इस दौरान नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि महिला की पहचान और घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महिला कौन है, और उसने किन हालात में यह कदम उठाया.

दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा है. अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है. स्थानीय थाने की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सिग्नेचर ब्रिज पर इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि महिला की तलाश प्राथमिकता पर की जा रही है. जैसे ही कोई सुराग मिलता है, आगे की कार्रवाई की जाएगी.

