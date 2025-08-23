scorecardresearch
 

Feedback

BSF जवान ने बेटे के साथ नहर में लगाई छलांग, पत्नी ने कुछ दिन पहले की थी जान देने की कोशिश

बिजनौर में बीएसएफ जवान राहुल ने अपने एक साल के बेटे संग गंगा बैराज की नहर में छलांग लगा दी. कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने भी इसी जगह आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसका शव अभी तक नहीं मिला. पुलिस और गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हैं. पांच साल पहले शादीशुदा हुए इस परिवार में आपसी मतभेद बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
BSF जवान ने बेटे के साथ नहर में लगाई छलांग- (Photo: Representational)
BSF जवान ने बेटे के साथ नहर में लगाई छलांग- (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 31 वर्षीय बीएसएफ जवान राहुल ने अपने एक साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा बैराज की नहर में छलांग लगा दी. यह घटना उसी जगह पर हुई जहां उनकी पत्नी ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की कोशिश की थी. फिलहाल गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हुए हैं.

पत्नी ने पहले लगाई थी छलांग
पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को राहुल की पत्नी मनीषा ठाकुर (29) ने भी गंगा बैराज की इसी नहर में छलांग लगाई थी. कई दिन बीत जाने के बावजूद मनीषा का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है. मनीषा के कदम से पूरा परिवार पहले ही सदमे में था और अब राहुल ने भी बेटे के साथ आत्मघाती कदम उठाकर सभी को झकझोर दिया.

कैसे हुई घटना?
शनिवार को राहुल नजीबाबाद से टैक्सी लेकर बिजनौर पहुंचे थे. उन्होंने पहले कोतवाली शहर थाने में जाकर पत्नी की तलाश के बारे में पूछताछ की. इसके बाद सीधे गंगा बैराज पहुंचे और गेट नंबर 17 से बेटे को गोद में लेकर नहर में कूद गए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें राहुल को नहर में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में युवक की हत्या शामिल तीन आरोपी. (Photo: Atul Tiwari/ITG)
पहले बीच सड़क पीटा, फिर धारदार हथियार से हमला... किडनैप कर बीच सड़क उतारा मौत के घाट- VIDEO 
स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर 
Bijnor Vendor Accident
तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत, कार चालक गिरफ्तार  
Bijnor death of two brothers
तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से चचेरे भाइयों की मौत, दर्दनाक मौत से गांव में पसरा मातम 
पति की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है (Photo: AI-generated)
शारीरिक संबंध बनाते समय पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया ब्लेड से हमला, सात टांके लगे 
Advertisement

पांच साल पहले हुई थी शादी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राहुल और मनीषा की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी. शादीशुदा जीवन में दोनों के बीच कुछ मतभेद थे. घरेलू विवाद के कारण ही मनीषा ने कुछ दिन पहले आत्मघाती कदम उठाया था. उसी सदमे और तनाव में आकर राहुल ने भी अपने बेटे के साथ नहर में छलांग लगा दी.

कोतवाली शहर के एसएचओ धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, गोताखोरों और बचाव टीम को बुलाया गया. फिलहाल नहर में गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस ने राहुल और मनीषा के पारिवारिक रिश्तों की भी जांच शुरू कर दी है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.

गांव और इलाके में शोक की लहर
इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. लोग हैरान हैं कि कुछ ही दिनों में एक परिवार के तीन सदस्य इस तरह से नहर में समा गए. गांव और आसपास के इलाकों में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement