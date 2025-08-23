BSF जवान ने बेटे के साथ नहर में लगाई छलांग, पत्नी ने कुछ दिन पहले की थी जान देने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 31 वर्षीय बीएसएफ जवान राहुल ने अपने एक साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा बैराज की नहर में छलांग लगा दी. यह घटना उसी जगह पर हुई जहां उनकी पत्नी ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की कोशिश की थी. फिलहाल गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हुए हैं.

पत्नी ने पहले लगाई थी छलांग

पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को राहुल की पत्नी मनीषा ठाकुर (29) ने भी गंगा बैराज की इसी नहर में छलांग लगाई थी. कई दिन बीत जाने के बावजूद मनीषा का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है. मनीषा के कदम से पूरा परिवार पहले ही सदमे में था और अब राहुल ने भी बेटे के साथ आत्मघाती कदम उठाकर सभी को झकझोर दिया.

कैसे हुई घटना?

शनिवार को राहुल नजीबाबाद से टैक्सी लेकर बिजनौर पहुंचे थे. उन्होंने पहले कोतवाली शहर थाने में जाकर पत्नी की तलाश के बारे में पूछताछ की. इसके बाद सीधे गंगा बैराज पहुंचे और गेट नंबर 17 से बेटे को गोद में लेकर नहर में कूद गए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिसमें राहुल को नहर में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है.

पांच साल पहले हुई थी शादी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राहुल और मनीषा की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी. शादीशुदा जीवन में दोनों के बीच कुछ मतभेद थे. घरेलू विवाद के कारण ही मनीषा ने कुछ दिन पहले आत्मघाती कदम उठाया था. उसी सदमे और तनाव में आकर राहुल ने भी अपने बेटे के साथ नहर में छलांग लगा दी.

कोतवाली शहर के एसएचओ धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, गोताखोरों और बचाव टीम को बुलाया गया. फिलहाल नहर में गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस ने राहुल और मनीषा के पारिवारिक रिश्तों की भी जांच शुरू कर दी है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.

गांव और इलाके में शोक की लहर

इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. लोग हैरान हैं कि कुछ ही दिनों में एक परिवार के तीन सदस्य इस तरह से नहर में समा गए. गांव और आसपास के इलाकों में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

