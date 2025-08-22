Delhi Weather Update: शनिवार को भी होगी झमाझम बारिश, प्रदूषण में भी आई कमी

दिल्ली में शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है. शुक्रवार को हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली.

शनिवार को गरज-चमक के साथ बारिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दोनों ही तापमान सामान्य से एक डिग्री कम रहे. पिछले 24 घंटों में राजधानी में 0.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई. सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 80 प्रतिशत और शाम 5:30 बजे 76 प्रतिशत दर्ज की गई.

हल्की बारिश, तापमान सामान्य से कम

मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. साथ ही, बारिश और गरज-चमक का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. इसका असर लोगों को उमस और गर्मी से राहत के रूप में मिलेगा. हालांकि, लगातार बदलते मौसम से बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

AQI 102, हवा मध्यम श्रेणी में

दिल्ली की वायु गुणवत्ता (Air Quality Index – AQI) शुक्रवार शाम 4 बजे 102 दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0 से 50 तक का AQI "अच्छा", 51 से 100 "संतोषजनक", 101 से 200 "मध्यम", 201 से 300 "खराब", 301 से 400 "बहुत खराब" और 401 से 500 "गंभीर" श्रेणी में माना जाता है. इस लिहाज से दिल्ली की हवा फिलहाल "मध्यम" श्रेणी में है.

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की वजह से हवा में नमी बनी हुई है, जिससे प्रदूषण का स्तर नीचे आ सकता है, लेकिन जैसे ही बारिश थमेगी, वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ सकती है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी है.

