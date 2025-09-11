तेज हवाओं से सुहावना हुआ दिल्ली का मौसम, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रहा 'संतोषजनक'

दिल्ली में बुधवार को तेज सतही हवाओं के बीच मौसम सुहावना रहा. अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इस दौरान राजधानी की वायु गुणवत्ता भी बेहतर स्थिति में दिखी और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'संतोषजनक' श्रेणी में दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है. सुबह 8.30 बजे और शाम 5.30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) क्रमशः 81 प्रतिशत और 60 प्रतिशत रही. आईएमडी ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

80 रहा दिल्ली का AQI

वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार शाम 4 बजे 80 दर्ज हुआ, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 तक का AQI 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

---- समाप्त ----