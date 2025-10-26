scorecardresearch
 

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक, कॉलेज के पास ही लड़कों ने वारदात को दिया अंजाम

घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब एक ज्वलनशील पदार्थ लड़की पर फेंका गया. इस हमले के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को राहत पहुंचाने की कोशिश की और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल ने बताया कि पीड़िता के हाथों में चोटें आई हैं, जिसका इलाज किया गया है.

पुलिस की कई टीमें घटना स्थल और आसपास के इलाके में जांच में जुटी हैं. (Photo- Representational)
पुलिस की कई टीमें घटना स्थल और आसपास के इलाके में जांच में जुटी हैं. (Photo- Representational)

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की एक छात्रा पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, यह हमला कॉलेज से कुछ दूरी पर हुई, जब पीड़ित छात्रा अपने कॉलेज में जा रही थी. पीड़िता अपने चेहरे को बचाने में कामयाब रही लेकिन इस दौरान उसका हाथ जल गया. पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मुकुंदपुर की रहने वाली 20 साल की एक लड़की पर एसिड अटैक की सूचना मिली थी. पीड़िता ने बताया कि वह सेकंड ईयर (नॉन-कॉलेज) की स्टूडेंट है और अपनी क्लास के लिए लक्ष्मी बाई कॉलेज, अशोक विहार जा रही थी. जब वह कॉलेज की तरफ जा रही थी, तो उसकी जान-पहचान वाला जितेंद्र, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है, अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ एक मोटरसाइकिल पर आया.

आरोप है कि ईशान ने अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों हाथ जल गए. आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़िता के मुताबिक जितेंद्र उसका पीछा करता था और करीब एक महीने पहले उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. क्राइम टीम और FSL टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया. पीड़िता के बयान और चोटों की प्रकृति के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस की कई टीमें घटना स्थल और आसपास के इलाके में जांच में जुटी हैं. CCTV फुटेज और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे किसी तरह का पुराना विवाद तो नहीं था.

