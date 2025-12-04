दिल्ली में 5 दिसंबर को कई मुख्य मार्गों पर यातायात रहेगा प्रतिबंध, पुलिस ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर 2025 के लिए विशेष यातायात योजना जारी की है. राजधानी के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर एक विशेष कार्यक्रम के कारण वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. यह प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक लागू रहेंगे. इस दौरान इन मार्गों पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को खड़ा नहीं किया जा सकेगा. इन सड़कों पर खड़ी मिली गाड़ियों को तुरंत टो किया जाएगा. साथ ही वाहन मालिकों पर गलत जगह पार्किंग और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने का चालान भी किया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने वाहन इन सड़कों पर बिल्कुल न रोकें और अपने मार्ग की योजना पहले से बना लें.

दिल्ली में यातायात पर रहेगा फेरबदल

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि टो की गई गाड़ियों को कालीबाड़ी मंदिर मार्ग स्थित ट्रैफिक पिट और भैरों मंदिर के सामने बने ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा. वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी वही जाकर लेनी होगी. लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने इन पाबंदियों को जरूरी बताया है.

Advertisement

यातायात निर्देशिका



05.12.2025 को प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु-वाई पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम-प्रगति… pic.twitter.com/rPTokQYRdT — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 4, 2025

दिल्ली पुलिस ने निवासियों, ऑफिस आने-जाने वालों और यात्रियों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें. इससे भीड़ कम होगी और पुलिस विशेष कार्यक्रम को सुरक्षित ढंग से पूरा कर सकेगी. अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी देर की सतर्कता और सहयोग से यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जा सकती है.

पुलिस ने की वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की अपील

इन प्रतिबंधों को लेकर पुलिस की ओर से समय रहते लोगों को सूचित कर दिया गया है ताकि किसी को परेशानी न हो. यातायात विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा की है और ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर जाने से परहेज करने के लिए कहा है. दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र होने के कारण इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है.



---- समाप्त ----