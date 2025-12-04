scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में 5 दिसंबर को कई मुख्य मार्गों पर यातायात रहेगा प्रतिबंध, पुलिस ने दिए सख्त निर्देश

दिल्ली में 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम के चलते यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर वाहनों की पार्किंग और रुकने पर प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने पर गाड़ियां टो की जाएंगी और चालान भी किया जाएगा.

Advertisement
X
5 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी (File Photo: ITG)
5 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी (File Photo: ITG)

दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर 2025 के लिए विशेष यातायात योजना जारी की है. राजधानी के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर एक विशेष कार्यक्रम के कारण वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. यह प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक लागू रहेंगे. इस दौरान इन मार्गों पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

पुलिस के अनुसार मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को खड़ा नहीं किया जा सकेगा. इन सड़कों पर खड़ी मिली गाड़ियों को तुरंत टो किया जाएगा. साथ ही वाहन मालिकों पर गलत जगह पार्किंग और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने का चालान भी किया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने वाहन इन सड़कों पर बिल्कुल न रोकें और अपने मार्ग की योजना पहले से बना लें.

दिल्ली में यातायात पर रहेगा फेरबदल

सम्बंधित ख़बरें

delhi traffic police
दिल्ली पुलिस ने एकॉन कॉन्सर्ट को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट 
अगले आदेश तक लागू रहेगी ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई नई ट्रैफिक एडवाइजरी, पुलिस की सलाह- इस रूट पर न जाएं 
अगले आदेश तक लागू रहेगी ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई नई ट्रैफिक एडवाइजरी, पुलिस की सलाह- इस रूट पर न जाएं 
delhi traffic police
दिल्ली पुलिस ने एकॉन कॉन्सर्ट को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट 
आजकल पुलिस भी सुरक्षित नहीं! गुरुग्राम में फेक विजिलेंस अफसर कर रहे थे ट्रैफिक पुलिसवालों से वसूली 

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि टो की गई गाड़ियों को कालीबाड़ी मंदिर मार्ग स्थित ट्रैफिक पिट और भैरों मंदिर के सामने बने ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा. वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी वही जाकर लेनी होगी. लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने इन पाबंदियों को जरूरी बताया है.

Advertisement

दिल्ली पुलिस ने निवासियों, ऑफिस आने-जाने वालों और यात्रियों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें. इससे भीड़ कम होगी और पुलिस विशेष कार्यक्रम को सुरक्षित ढंग से पूरा कर सकेगी. अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी देर की सतर्कता और सहयोग से यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जा सकती है.

पुलिस ने की वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की अपील

इन प्रतिबंधों को लेकर पुलिस की ओर से समय रहते लोगों को सूचित कर दिया गया है ताकि किसी को परेशानी न हो. यातायात विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा की है और ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर जाने से परहेज करने के लिए कहा है. दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र होने के कारण इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement