'उठो सत्यम पुलिस आई है...' दिल्ली में जांच के दौरान खुलवाई कार की डिक्की, अंदर जो दिखा...

नई दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में एक ऐसी अजीबो-गरीब घटना सामने आई है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. दरअसल, तिमारपुर थाना पुलिस जब नियमित वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तो एक कार की डिक्की खोलते ही अंदर एक युवक सोता हुआ मिला. पहले तो पुलिसकर्मियों को लगा कि कोई अपराधी छिपा है, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आई तो सभी हैरान रह गए.

जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार देर रात सिग्नेचर ब्रिज के पास तिमारपुर इलाके की है. थाना पुलिस की एक टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक कार को रुकवाया गया, जिसमें चालक और दो अन्य लोग सवार थे. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कार की डिक्की की जांच की, तो अंदर एक युवक लेटा हुआ दिखाई दिया. जब पुलिस ने पूछा कि वह अंदर क्यों है, तो कोई जवाब नहीं मिला. पुलिस ने जैसे ही उसे हिलाया, तो पता चला कि वह गहरी नींद में सो रहा है.

पूछताछ में युवक ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था और जगह कम होने के कारण डिक्की में लेट गया था. चलते-चलते वह सो गया और कार के रुकने पर भी उसे भनक नहीं लगी. पुलिस ने युवक को बाहर निकाला और कार सवारों से उसकी पहचान और सफर के बारे में डीटेल जानकारी ली.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह किसी आपराधिक गतिविधि का मामला नहीं था. कार सवार सभी युवक एक ही समूह के थे और दोस्ताना अंदाज में सफर कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में यातायात सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चालान काटा और सभी को सख्त चेतावनी दी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी डिक्की खोलते ही अंदर सोए युवक को देखकर चौंक जाते हैं. कई यूजर्स ने इसे 'दिल्ली का अनोखा डिक्की राइडर' बताते हुए मजेदार कमेंट्स भी किए.



