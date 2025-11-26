scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: घर में जा घुसी तेज़ रफ़्तार बेकाबू SUV कार, CCTV आया सामने

दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ़्तार SUV घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसी गई. हादसे के वक्त घर के अंदर लेटी बुजुर्ग महिला बाल-बाल बची. कार से घर का काफी सामान टूटकर नुकसान हुआ.

Advertisement
X
हादसे में बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला (Photo: ITG)
हादसे में बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में सोमवार रात को एक तेज रफ़्तार और बेकाबू SUV कार एक घर में जा घुसी. यह तेज रफ़्तार कार पहले घर के गेट को तोड़ती हुई सीधे अंदर घुस गई. घटना का पूरा दृश्य CCTV में कैद हो गया है. 

जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी. गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला का बचाव हो गया और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.

तेज रफ़्तार SUV के घर के अंदर घुसने से घर का सारा सामान टूट गया और भारी नुकसान हुआ. यह हादसा सोमवार रात को हुआ जब कार गलत ड्राइविंग के कारण नियंत्रण से बाहर हो गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर

सम्बंधित ख़बरें

delhi coaching
दिल्ली हादसा: 'जिस सिस्टम को बदलना चाहती थी तान्या उसी का हो गई शिकार', भाई ने मांगा इंसाफ! 
respecting and supporting every citizen including those at the farthest end of the state
छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर दिल्ली पहुंचे CM विष्णुदेव साय 
Cut
दिल्ली एम्स के पास प्रदूषण से बुरा हाल! 
air balloon ride in delhi
दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड्स शुरू... जानें कहां और कैसे उठा सकेंगे लुत्फ  
live news updates
संविधान दिवस पर PM मोदी की चिट्ठी, बिहार में जीत पर नड्डा के घर डिनर पार्टी, जानिए अपडेट्स 

यह पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार SUV सड़क से अनियंत्रित होकर आई और सीधे घर के मुख्य गेट से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट टूट गया और कार घर के अंदर तक जा घुसी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सासों पर गहराया संकट, इतना हुआ AQI

बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला...

हादसे के वक्त घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी. कार अंदर तक आ गई, लेकिन सौभाग्य से महिला बच गईं. हालांकि, टक्कर के कारण घर के अंदर रखा सारा सामान टूट गया. इस घटना से घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement