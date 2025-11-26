दिल्ली: घर में जा घुसी तेज़ रफ़्तार बेकाबू SUV कार, CCTV आया सामने

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में सोमवार रात को एक तेज रफ़्तार और बेकाबू SUV कार एक घर में जा घुसी. यह तेज रफ़्तार कार पहले घर के गेट को तोड़ती हुई सीधे अंदर घुस गई. घटना का पूरा दृश्य CCTV में कैद हो गया है.

जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी. गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला का बचाव हो गया और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई.

तेज रफ़्तार SUV के घर के अंदर घुसने से घर का सारा सामान टूट गया और भारी नुकसान हुआ. यह हादसा सोमवार रात को हुआ जब कार गलत ड्राइविंग के कारण नियंत्रण से बाहर हो गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर

यह पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार SUV सड़क से अनियंत्रित होकर आई और सीधे घर के मुख्य गेट से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट टूट गया और कार घर के अंदर तक जा घुसी.

बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला...

हादसे के वक्त घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी. कार अंदर तक आ गई, लेकिन सौभाग्य से महिला बच गईं. हालांकि, टक्कर के कारण घर के अंदर रखा सारा सामान टूट गया. इस घटना से घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ है.

