scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-एनसीआर में घना स्मॉग, इंडिया गेट हुआ ओझल... कई इलाकों में AQI 350 पार

दिल्ली में ठंड शुरू होते ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इंडिया गेट, आनंद विहार, पंजाबी बाग और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई 350 से 440 के बीच दर्ज किया गया, जिससे सांस, आंख और गले की समस्याएं बढ़ रही हैं.

Advertisement
X
मॉग की चादर से ढका राजधानी का आसमान (Photo: PTI)
मॉग की चादर से ढका राजधानी का आसमान (Photo: PTI)

Delhi air pollution: दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही हवा में जहर का स्तर अचानक बढ़ गया है. राजधानी के कई हिस्सों में सुबह उठते ही लोगों को भारी धुंध, आंखों में चुभन और सीने में घुटन महसूस हुआ. इंडिया गेट - जहां हर सुबह लोग टहलने आते थे - शनिवार सुबह मोटे स्मॉग की परत के पीछे लगभग गायब दिखा. सुबह 8 बजे यहां एक्यूआई 369 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.

आनंद विहार, जो हर साल प्रदूषण का बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है, वहां स्थिति और भी खराब है. सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे इसका एक्यूआई 424 रहा - जो गंभीर श्रेणी की तरफ झुकता है. वजीरपुर में तो हवा का स्तर 447 तक पहुंच गया, जो किसी भी शहर के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है.

लोधी रोड, नजफगढ़, करोल बाग और आईजीआई एयरपोर्ट के आस-पास भी हवा बेहद खराब दर्ज की गई. हवा में मौजूद धूल, धुआं और नमी ने स्मॉग की मोटी परत बना दी है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है. एनसीआर में भी हालात बेहतर नहीं हैं - नोएडा सेक्टर-1 का एक्यूआई 387 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 285 दर्ज हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

साउथ दिल्ली में घर लेना और महंगा! पॉश कॉलोनियों में 17% तक बढ़ीं प्रॉपर्टी की कीमतें 
Delhi Pollution
Delhi Pollution: ‘कोर्ट मत आइए’ SC ने सुनवाई पर वकीलों को क्यों कहा ऐसा?  
Delhi Air Pollution
'सेहत को स्थायी नुकसान...', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मास्क को भी बताया बेअसर! 
Delhi-NCR
Delhi-NCR में खतरनाक AQI लेवल के चलते, स्कूलों ने लिया बड़ा फैसला 
सांसों को चाहिए ताज़ी हवा! दिल्ली के प्रदूषण से राहत के लिए इन 5 जगहों की करें सैर 
Delhi AQI
दिल्ली-एनसीआर सुबह 9 बजे कुछ ऐसा मैप पर दिख रहा

इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी या हृदय रोग वाले मरीजों पर पड़ रहा है. उन्हें सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, सिर दर्द और गले में खराश जैसी तकलीफें हो रही हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक इस स्तर की हवा में रहने से फेफड़ों पर स्थायी असर पड़ सकता है और कैंसर जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सेहत को स्थायी नुकसान...', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मास्क को भी बताया बेअसर!

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं - जैसे कच्चे ईंधन वाले वाहनों पर रोक, निर्माण स्थलों पर धूल-नियंत्रण के उपाय, एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना. साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुबह और शाम के समय - जब हवा सबसे खराब होती है - बाहर निकलने से बचें, एन-95 मास्क पहनें, घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और शरीर को हाइड्रेट रखें.

दिल्ली की आबोहवा लगातार बिगड़ रही है और यह संकट हर सर्दी में और भयानक रूप लेता जा रहा है. फिलहाल, सरकारी एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए हवा की यह गुणवत्ता बेहद चिंताजनक है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement