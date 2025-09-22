दिल्ली: वजीराबाद थाने के एसआई 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली में एक एसआई ने चंद पैसों के लिए पुलिस की वर्दी को दागदार बना दिया. वजीराबाद थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (एसआई) ललित को विजिलेंस यूनिट ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई 22 साल की तान्या सचदेवा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हुई.

आरोपी एएसआई ने मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या ने आरोप लगाया था कि उसका पति हरजीत सिंह कई स्नैचिंग मामलों में आरोपी है. वजीराबाद थाने के जांच अधिकारी एसआई ललित ने केस को कमजोर करने के एवज में पहले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी.

बाद में यह रकम घटाकर 15 हजार रुपये तय हुई. तान्या ने इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार कर सतर्कता इकाई को सौंप दी.

सूचना के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया. रविवार शाम तान्या और उसका भाई थाने की तीसरी मंजिल पर पहुंचे और तय रकम की पहली किस्त एसआई ललित को सौंपी. जैसे ही एसआई ने नकदी ली, सतर्कता टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय एसआई ने रकम छुपाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा. उसके खिलाफ विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले में जांच चल रही है और एसआई लालित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.



---- समाप्त ----