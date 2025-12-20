scorecardresearch
 
विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी, दिल्ली पुलिस ने फर्जी जॉब रैकेट का किया भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. पुलिस ने दक्षिण दिल्ली से 42 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी जॉब ऑफर लेटर और वीज़ा दस्तावेज दिखाकर बेरोजगार युवाओं को ठगता था. आरोपी के नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की तलाश जारी है.

42 साल का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके से एक 42 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान रहीसुद्दीन मलिक उर्फ अब्दुल के रूप में हुई है, जो ओखला के जामिया नगर इलाके का रहने वाला है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक शिकायत की जांच के दौरान की गई. 9 अक्टूबर को अमन बिहार थाना में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे और उसके बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग लिया.

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने विदेश में आकर्षक नौकरी दिलाने का लालच देकर फर्जी जॉब ऑफर लेटर और वीज़ा से जुड़े जाली दस्तावेज उपलब्ध कराए. इन दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता और उसका बेटा आरोपी की बातों में आ गए और उससे संपर्क में बने रहे. बाद में उन्हें ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की.

ओखला से आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

मामले में केस दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता रहा और लंबे समय तक फरार रहा. हालांकि, पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे दबोच लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस ठगी के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उसने यह भी खुलासा किया कि वह इससे पहले भी अलग-अलग इलाकों में इसी तरह की ठगी की घटनाओं में शामिल रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी का नेटवर्क कितना बड़ा है और उसने कितने लोगों को ठगा है, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का तरीका बेरोजगार और पढ़े-लिखे युवाओं को निशाना बनाना था. वह उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाता और भरोसा जीतने के लिए फर्जी ऑफर लेटर और वीज़ा दस्तावेज सौंप देता था.
 

