फर्जी वीजा और सर्बिया में नौकरी का झांसा... भारत में एक्टिव गैंग नेपाली नागरिकों से ऐसे कर रहा था ठगी

राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह रैकेट नेपाल के नागरिकों को सर्बिया में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा था. इस रैकेट से जुड़े दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. वहीं दो आरोपी फरार हैं. क्राइम ब्रांच ने जून से इस ऑपरेशन को चलाया और जांच-पड़ताल के बाद रैकेट का भंडाफोड़ किया.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह भारत में सक्रिय होकर नेपाल के नागरिकों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहा है. आरोपियों ने नेपाल के नागरिकों को आकर्षक नौकरी का वादा किया और उन्हें विदेश जाने के लिए वीजा और अन्य कागजात तैयार कराने के नाम पर झांसा दिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के सदस्य सर्बिया में रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे. पीड़ितों को विश्वास दिलाया जाता था कि उनकी नौकरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने मामले को ट्रैक किया और लंबे समय से चल रही छानबीन के बाद कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर ठगी... मैनपुरी में बड़े रैकेट का भंडाफोड़, महिला मित्र संग मास्टरमाइंड अरविंद पांडे गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के रोजगार और वीजा से जुड़े मामले में अधिक सतर्क रहें. क्राइम ब्रांच इस मामले में गहन जांच कर रही है.

---- समाप्त ----