दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! 18 जगहों का AQI 400 पार... यहां देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार दूषित होती जा रही है. 18 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. सबसे खराब स्थिति नोएडा सेक्टर-1 में देखी गई, जहां AQI 474 पहुंच गया है. बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानकों के अनुसार 0–50 (AQI) को अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर माना जाता है. इस स्थिति में हवा का स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो जाता है और लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, नेहरू नगर, आईटीओ, आर. के. पुरम , द्वारका-सेक्टर 8, नोएडा सेक्टर -125, नोएडा सेक्टर - 1 समेत कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. नोएडा सेक्टर 1 का AQI 474 दर्ज किया गया है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स... (19 दिसंबर 2025)

सेक्टर -125 (नोएडा ) 418 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सेक्टर - 62, (नोएडा) 363 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सेक्टर - 1, (नोएडा) 474 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सेक्टर - 116, नोएडा 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

दिल्ली का AQI

अलीपुर – 308 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आनंद विहार – 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

अशोक विहार – 392 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आया नगर – 366 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बवाना – 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बुराड़ी क्रॉसिंग – 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सीआरआरआई मथुरा रोड – 364 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

चांदनी चौक – 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डीटीयू – 377 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 413 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

द्वारका-सेक्टर 8 – 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 343 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 353 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईआईटी दिल्ली – 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईटीओ – 411 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जहांगीरपुरी – 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

लोधी रोड, दिल्ली - आईआईटीएम – 347 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 375 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मंदिर मार्ग – 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मुंडका – 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

एनएसआईटी द्वारका – 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नजफगढ़ – 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नरेला – 363 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नेहरू नगर – 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 355 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

ओखला फेज-2 – 413 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पटपड़गंज – 408 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पंजाबी बाग – 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पूसा – 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आर. के. पुरम – 430 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

रोहिणी – 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

शादिपुर – 306 एयर क्वालिटी इंडेक्स

सिरीफोर्ट – 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सोनिया विहार – 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

श्री अरविंदो मार्ग – 373 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

विवेक विहार – 433 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

वजीरपुर – 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

