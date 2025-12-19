दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! 18 जगहों का AQI 400 पार... यहां देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-एनसीआर में 18 जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, नोएडा सेक्टर 1 का AQI 474 दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं कहां कितना है AQI?
नोएडा सेक्टर 1 में AQI 474 दर्ज किया गया. (Photo: PTI)
दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार दूषित होती जा रही है. 18 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. सबसे खराब स्थिति नोएडा सेक्टर-1 में देखी गई, जहां AQI 474 पहुंच गया है. बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानकों के अनुसार 0–50 (AQI) को अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर माना जाता है. इस स्थिति में हवा का स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो जाता है और लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
यहां AQI 400 पार...
आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग, नेहरू नगर, आईटीओ, आर. के. पुरम , द्वारका-सेक्टर 8, नोएडा सेक्टर -125, नोएडा सेक्टर - 1 समेत कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. नोएडा सेक्टर 1 का AQI 474 दर्ज किया गया है.
