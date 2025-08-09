रक्षाबंधन पर पानी-पानी दिल्ली… मानसून की रिकॉर्डतोड़ बारिश से हरतरफ जलभराव और जाम

सावन मास की विदाई होने से पहले दिल्ली शनिवार को भारी बारिश की गवाह बनी. रक्षाबंधन पर कई घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया. गाड़ियों की रफ्तार थम गई और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया. कई इलाकों में घुटनों से लेकर चार फीट तक पानी भर गया.

रक्षाबंधन के मौके पर लगातार हो रही बारिश ने बाजारों की रौनक छीन ली. मिठाई की दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंचे. तैयार मिठाई गोदाम में पड़ी रह गई क्योंकि जलभराव के कारण लोग दुकानों तक नहीं पहुंच पाए. कई दुकानदारों ने बताया कि त्योहार की बिक्री पर बारिश ने पानी फेर दिया है.

हर साल दोहराई जाने वाली समस्या

सरकार बदल गई, लेकिन हालात वही हैं. दिल्ली में पहले भी बारिश के समय जलभराव होता था और आज भी स्थिति वैसी ही है. नाले की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था सुधारने के दावे हर साल होते हैं, लेकिन तस्वीरें प्रशासन की पोल खोल देती हैं.

दिल्ली में बारिश से जलभराव और लंबा जाम लगा (Photo: PTI)

भारी बारिश में जानलेवा हादसा

दिल्ली के जैतपुर इलाके में सुबह करीब 9 बजे बारिश के दौरान एक लंबी दीवार गिर गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चियां शामिल हैं. दीवार के पास झुग्गियों में रह रहे लोग मलबे में दब गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एनसीआर और उत्तर भारत में बाढ़ जैसी स्थिति

केवल दिल्ली ही नहीं, एनसीआर और कई राज्यों में भी हालात खराब हैं. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जलभराव से सड़कों पर लंबा जाम लगा. हरियाणा के सोनीपत में सड़कें तालाब बन गईं. कुछ लोगों ने पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ₹500 से ₹1000 तक वसूले.

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी और जौनपुर में गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से घाट और मंदिर डूब गए हैं. मुरादाबाद में रामगंगा नदी ने तबाही मचाई, जिससे फसलें नष्ट हो गईं और किसानों को भारी नुकसान हुआ.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के दूसरे सप्ताह से बारिश का सिलसिला और तेज हो सकता है. गाजियाबाद, बरेली, आगरा, मेरठ, मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मानसून के सितंबर मध्य तक सक्रिय रहने की उम्मीद है.

रक्षा बंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चियों से राखी बंधवाई

देशभर में रक्षा बंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई. उन्होंने बच्चियों से बातचीत की, उन्हें गले लगाया और उनकी राखियों को सोशल मीडिया पर साझा किया.

Here are highlights from a very special Raksha Bandhan celebration earlier today. Gratitude to our Nari Shakti for their continuous trust and affection. pic.twitter.com/MeO3KJsXew — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025

तापमान में बड़ी गिरावट

9 अगस्त 2025 को शाम 5:30 बजे के मौसम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 6.4 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. सफदरजंग, पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में दिन का तापमान 26.0 से 26.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया आंकड़ा



न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.8 से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा. बारिश के मामले में सफदरजंग में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 78.7 मिमी बारिश हुई, जबकि रिज पर दिन में 40.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. आयानगर में सबसे कम 30.6 मिमी बारिश हुई. कुल मिलाकर, पूरे क्षेत्र में तापमान गिरावट और भारी बारिश देखी गई.

