Delhi Monsoon: दिल्ली में आ गया मॉनसून, झमाझम बारिश, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में आज बदलाव आया है. मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तब राहत मिली, जब कई इलाकों में तेज बारिश हुई. दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो गई है. बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से भी राहत मिली है. दिल्ली-NCR के इलाकों में आज आंधी-तूफान का भी अलर्ट है. मालूम हो कि बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज छह से सात डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. राजधानी दिल्ली में आज मॉनसून की दस्तक होने की संभावनाएं जताई गई थीं. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली में आज मॉनसून की एंट्री हो गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं. इसके चलते मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कई दिनों तक दिल्ली में बारिश के आसार जताए हैं. दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. आज मध्यम गति से बारिश हो सकती है. एक जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि ठीक-ठाक बारिश भी होगी. चार जुलाई को भारी बरसात के साथ आंधी-तूफान आने की भी भविष्यवाणी की गई है.

