scorecardresearch
 

Feedback

15 अगस्त को सुबह कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो? DMRC ने जारी किया शेड्यूल

Delhi Metro Time On 15 August: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी.

Advertisement
X
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 August 2025) से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एक तरफ जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने लाल किले की तरफ आने-जाने वाले कुछ रूट डायवर्ट किए हैं तो वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है. 

15 अगस्त को सुबह 4 बजे शुरू होगी मेट्रो सेवा
DMRC ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी. सुबह 06.00 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी. जबकि सुबह 6.00 बजे के बाद पूरे दिन दिल्ली मेट्रो सेवा की टाइमिंग सामान्य रहेगी. 

इसके अलावा, जिन यात्रियों के पास स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पास होगा तो उन्हें DMRC के विशेष क्यूआर टिकट का उपयोग करके समारोह स्थल तक आने-जाने की सुविधा मिलेगी. 

बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से करीब एक हफ्ता पहले से ही दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर कुछ नियन लागू किए हैं. इन नियमों के तहत दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पर CISF सिक्योरिटी चेकिंग बढ़ा दी गई है. चेकिंग की वजह से मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट में अधिक टाइम लग रहा है. 

Advertisement

ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से थोड़ा पहले निकलें. जिससे सिक्योरिटी चेकिंग अच्छे से हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement