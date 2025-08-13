15 अगस्त को सुबह कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो? DMRC ने जारी किया शेड्यूल

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह (15 August 2025) से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एक तरफ जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने लाल किले की तरफ आने-जाने वाले कुछ रूट डायवर्ट किए हैं तो वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है.
15 अगस्त को सुबह 4 बजे शुरू होगी मेट्रो सेवा
DMRC ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी. सुबह 06.00 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी. जबकि सुबह 6.00 बजे के बाद पूरे दिन दिल्ली मेट्रो सेवा की टाइमिंग सामान्य रहेगी.
इसके अलावा, जिन यात्रियों के पास स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पास होगा तो उन्हें DMRC के विशेष क्यूआर टिकट का उपयोग करके समारोह स्थल तक आने-जाने की सुविधा मिलेगी.
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY
To facilitate the special guests, invitees and general public to attend the Independence Day ceremony on Friday, 15th August 2025, the Delhi Metro will commence its services at 04:00 AM on all its Lines from all terminal… pic.twitter.com/ykQ5FYqFmo— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2025
बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से करीब एक हफ्ता पहले से ही दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर कुछ नियन लागू किए हैं. इन नियमों के तहत दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पर CISF सिक्योरिटी चेकिंग बढ़ा दी गई है. चेकिंग की वजह से मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट में अधिक टाइम लग रहा है.
In view of enhanced security arrangements ahead of Independence Day on 15th August, the security checks for passengers will be further intensified by CISF across the Metro stations starting from tomorrow i.e., 9th August 2025 (Saturday).— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 8, 2025
This might result into long queues at… pic.twitter.com/WDIMKdnaRx
ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से थोड़ा पहले निकलें. जिससे सिक्योरिटी चेकिंग अच्छे से हो सके.