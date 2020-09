कोरोना: दिल्ली-NCR के लिए राहत की खबर, मेट्रो की ये दो लाइनें आज से शुरू

कोरोना वायरस संकट के बीच अब दिल्ली समेत अन्य शहरों में हालात पटरी पर लाने की कोशिश जारी है. बीते दिनों इसी कड़ी में मेट्रो की शुरुआत की गई है. अब शुक्रवार से दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा और ग्रे लाइन भी शुरू हो गई हैं.



दिल्ली मेट्रो की ओर से जानकारी दी गई है कि दिल्ली-एनसीआर के लोग लगातार गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं, ऐसे में आज से मेजेंटा और ग्रे लाइन की शुरुआत भी की जा रही है. सभी लोग सावधानी बरतें और यात्रा करें.



आपको बता दें कि मेजेंटा लाइन जनकपुरी से सीधे नोएडा के बोटेनेकिल गार्डन को जोड़ती है, जबकि ग्रे लाइन नजफगढ़ से द्वारका के रूट को जोड़ती है.

With the people of Delhi NCR efficiently following our safety guidelines, we have successfully begun operations on the magenta and grey lines today. Take precautions and travel safe! #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/BUK7k84oYu