scorecardresearch
 

Feedback

माया गैंग के सरगना का एनकाउंटर, 'शूटआउट एट लोखंडवाला' मूवी की तर्ज पर टीम में करता था बदमाशों की भर्ती

दिल्ली पुलिस की सोमवार को माया गैंग के सरगना के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बदमाश ने शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म से प्रेरित होकर गैंग बनाया था.

Advertisement
X
माया गैंग का सरगना सागर. (File Photo: Arvinde Ojha/ITG)
माया गैंग का सरगना सागर. (File Photo: Arvinde Ojha/ITG)

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एसटीएफ और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल हो गया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सागर कई मामलों में वांछित रहा है. 

बताया जाता है कि शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म के माया नाम के कैरेक्टर से प्रेरित होकर सागर माया भाई बनना चाहता था. माया गैंग में एक दर्जन से ज्यादा बदमाश शामिल हैं.  माया गैंग का लोगो है "मौत का दूसरा नाम माया". 

 

सम्बंधित ख़बरें

Dispute over the graves of terrorists in Tihar Jail, petition filed in court.
तिहाड़ जेल में आतंकियों की कब्रों को लेकर क्यों विरोध? जानें 
फ्लैट में महिला की डेडबॉडी मिलने से सनसनी. (Photo: Screengrab)
दिल्ली: फ्लैट में मिली महिला की 2 दिन पुरानी डेडबॉडी, बगल में बैठा था बेटा  
एक्सप्रेसवे से बदल रहा देश, कैसे मिल रहे रोजगार के नए मौके? 
मुठभेड़ में गोगी गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार 
IPHONE_NEW_SERIES
"मैं मुस्लिम, but I love this भगवा color" iPhone खरीदते ही बोला शख्स 

यह भी पढ़ें: चतरा में एनकाउंटर: झारखंड-बिहार का कुख्यात अपराधी उत्तम यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 50 हजार का था इनाम

टैटू से होती है गैंग की पहचान

इस गैंग में शामिल सभी बदमाश "मौत" नाम का टैटू गुदवा रखा है. इसी टैटू से गैंग की पहचान होती है. सागर पर एक दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज हैं. साथ ही वह हत्या के प्रयास के मुकदमें में भी वांछित था. इसके अलावा वह बदमाशों से भी प्रोटेक्शन मनी लेता था. 

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश बलराम ठाकुर एनकाउंटर में ढेर, अनिल दुजाना गैंग का था सक्रिय सदस्य

Advertisement

पुलिस ने बताया कि माया गैंग के बदमाश के साथ सोमवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. सागर शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म से प्रेरिक होकर माया गैंग बनाया था. उस पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement