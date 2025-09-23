माया गैंग के सरगना का एनकाउंटर, 'शूटआउट एट लोखंडवाला' मूवी की तर्ज पर टीम में करता था बदमाशों की भर्ती

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एसटीएफ और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल हो गया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सागर कई मामलों में वांछित रहा है.

बताया जाता है कि शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म के माया नाम के कैरेक्टर से प्रेरित होकर सागर माया भाई बनना चाहता था. माया गैंग में एक दर्जन से ज्यादा बदमाश शामिल हैं. माया गैंग का लोगो है "मौत का दूसरा नाम माया".

टैटू से होती है गैंग की पहचान

इस गैंग में शामिल सभी बदमाश "मौत" नाम का टैटू गुदवा रखा है. इसी टैटू से गैंग की पहचान होती है. सागर पर एक दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज हैं. साथ ही वह हत्या के प्रयास के मुकदमें में भी वांछित था. इसके अलावा वह बदमाशों से भी प्रोटेक्शन मनी लेता था.

पुलिस ने बताया कि माया गैंग के बदमाश के साथ सोमवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. सागर शूटआउट एट लोखंडवाला फिल्म से प्रेरिक होकर माया गैंग बनाया था. उस पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं.



