दिल्ली: MP से जंतर-मंतर पहुंचा शख्स, चाय की दुकान के पास खुद को मारी गोली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन स्थल पर एक व्यक्ति ने सुबह 9:00 बजे गोली मारकर आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि व्यक्ति प्रदर्शन करने कट्टे के साथ आया था और उसने कट्टे से खुद को गोली मार ली. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

चाय की गुमटी के पास मारी गोली

जानकारी के अनुसार दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार सुबह करीब 9:00 बजे एक प्रदर्शनकारी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह यहां पर धरना प्रदर्शन करने आया था. लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेटल डिटेक्टर गेट के पास बनी एक चाय की दुकान के पास एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है. फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला था. पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है." अधिकारी ने आगे कहा, "जिन परिस्थितियों में व्यक्ति ने खुद को गोली मारी, उनकी पुष्टि की जा रही है. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है."

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

