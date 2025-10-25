scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में बीच सड़क युवक की दबंगई, बुजुर्ग को कार से निकालकर बुरी तरह पीटा- Video

दिल्ली में एक बुजुर्ग को कार से निकालकर पिटाई का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि इस पिटाई से बुजुर्ग के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दिल्ली में बीच सड़क पिटाई का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में बीच सड़क पिटाई का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)

दिल्ली में एक बुजुर्ग की दिनदहाड़े पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के आलीगांव की बताई जा रही है. साथ ही इस घटना ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

पहले तोड़ा कार का शीशा, फिर बाहर निकालकर पीटा

पुलिस के मुताबिक 24 अक्टूबर को रघुराज अपनी कार से घर से ऑफिस जा रहे थे. तभी मोहित और उसके दोस्त आए और पहले रघुराज की कार का शीशा फोड़ा. फिर कार से निकालकर पिटाई शुरू कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली-एनसीआर में DRI ने बड़ा ड्रग ऑपरेशन किया (Photo: PIB)
दिल्ली-NCR में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़... करोड़ों के नशे का जखीरा बरामद, 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार  
आईएसआईएस का दिल्ली में आतंक फैलाने वाला आतंकी गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ ITG)
ISIS का ड्रेस पहनकर ली शपथ... आतंकी हुआ गिरफ्तार, मॉल में धमाके की साजिश नाकाम 
दिल्ली में छठ पर्व पर सरकारी अवकाश की घोषणा (Photo: PTI)
दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान; रेलवे ने शुरू की खास पहल 
Artificial rain in Delhi
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग... कौन सी टेक्निक-केमिकल का इस्तेमाल होता है, कितना खर्च आता है? 
Will the devotees offer their prayers in the toxic water of the Yamuna?
दिल्ली में छठ की तैयारी पर सियासत क्यों भारी? देखें रिपोर्ट 

यह भी पढ़ें: हेलमेट से पिटाई, गला घोंटा और एक्सीडेंट का ड्रामा... हैरान कर देगी नई नवेली पत्नी के कत्ल की ये साजिश

मारपीट में रघुराज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है. पुलिस के मुताबिक मोहित ने 2 साल पहले आलीगांव में एक प्लॉट खरीदा था और उसमें कंस्ट्रक्शन करवा था. लेकिन एक महीने बाद ही डीडीए ने उसे तोड़ दिया.

मोहित को शक था कि रघुराज ने उसकी डीडीए में शिकायत की है. इसी के चलते उसने रघुराज की पिटाई की. फिलहाल पुलिस ने दिल्ली के सरिता बिहार थाने में केस दर्ज कर लिया है और मोहित व उसके साथियों की तलाश कर रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: होटल में बॉयफ्रेंड के साथ है पत्नी... सुनते ही ऐसा बौखलाया पति , गलती से कर दी किसी और युवक की पिटाई

पिटाई का वीडियो हुआ वायरल

बीच सड़क पीड़ित रघुराज की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स की डंडे से पिटाई की जा रही है. वहीं जब मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों द्वारा उन्हें भी धमकी दी गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement