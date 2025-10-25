दिल्ली में बीच सड़क युवक की दबंगई, बुजुर्ग को कार से निकालकर बुरी तरह पीटा- Video

दिल्ली में एक बुजुर्ग की दिनदहाड़े पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के आलीगांव की बताई जा रही है. साथ ही इस घटना ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

पहले तोड़ा कार का शीशा, फिर बाहर निकालकर पीटा

पुलिस के मुताबिक 24 अक्टूबर को रघुराज अपनी कार से घर से ऑफिस जा रहे थे. तभी मोहित और उसके दोस्त आए और पहले रघुराज की कार का शीशा फोड़ा. फिर कार से निकालकर पिटाई शुरू कर दी.

मारपीट में रघुराज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है. पुलिस के मुताबिक मोहित ने 2 साल पहले आलीगांव में एक प्लॉट खरीदा था और उसमें कंस्ट्रक्शन करवा था. लेकिन एक महीने बाद ही डीडीए ने उसे तोड़ दिया.

मोहित को शक था कि रघुराज ने उसकी डीडीए में शिकायत की है. इसी के चलते उसने रघुराज की पिटाई की. फिलहाल पुलिस ने दिल्ली के सरिता बिहार थाने में केस दर्ज कर लिया है और मोहित व उसके साथियों की तलाश कर रही है.

पिटाई का वीडियो हुआ वायरल

बीच सड़क पीड़ित रघुराज की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स की डंडे से पिटाई की जा रही है. वहीं जब मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों द्वारा उन्हें भी धमकी दी गई.

