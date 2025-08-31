दिल्ली: सोशल मीडिया तानों की रंजिश में नाबालिगों ने युवक को चाकू गोदकर की हत्या, भाई गंभीर घायल

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में शनिवार देर रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां 19 वर्षीय युवक विवेक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने रविवार को जानकारी दी कि इस मामले में चार नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हैं.

पुलिस के मुताबिक, मृतक विवेक खिड़की एक्सटेंशन इलाके का रहने वाला था और एक रेस्तरां में काम करता था. घटना के समय वह अपने 21 वर्षीय चचेरे भाई अमन के साथ घर लौट रहा था. तभी रात करीब 2 बजे जे ब्लॉक इलाके में कुछ किशोरों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में विवेक की मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल है और AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है.

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि आरोपियों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है और वे भी खिड़की एक्सटेंशन इलाके के ही रहने वाले हैं. आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट्स से हुई. चार को पकड़ लिया गया है और बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हमला दो किशोर गैंगों की आपसी रंजिश का नतीजा था.

आरोपियों को शक था कि विवेक और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. इस बात से भड़के किशोरों ने वारदात को अंजाम दिया. हमले के बाद आरोपी एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी लूटकर मौके से फरार हो गए. मृतक के पिता, जो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा निर्दोष था और उसे बिना किसी वजह के निशाना बनाया गया. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा.

