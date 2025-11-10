scorecardresearch
 

नहाने बाथरूम गई लड़की फिर नहीं निकली बाहर, दरवाजा खोल कर देखा तो...

दिल्ली के महिपालपुर में 23 साल की युवती की करंट लगने से मौत हो गई. घटना उस वक्त हुई जब वह बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल कर रही थी. काफी देर तक बाहर न आने पर उसकी सहेली ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और युवती को मृत पाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया है.

युवती की हुई मौत (Photo: AI-generated)
दिल्ली के महिपालपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. मणिपुर की रहने वाली 23 साल की युवती की रविवार रात बाथरूम में करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, हादसा उस वक्त हुआ जब वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रही थी. 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक युवती किराये के मकान में अपनी एक सहेली के साथ रहती थी. पुलिस को रविवार रात करीब 8 बजकर 19 मिनट पर पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक महिला को बाथरूम में करंट लग गया है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि युवती बाथरूम में गिरी पड़ी थी और उसके हाथ में इलेक्ट्रिक रॉड थी. वह पूरी तरह से बेहोश थी.

करंट लगने से हुई युवती की मौत

तुरंत उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत की आशंका है. किसी तरह की साजिश या हत्या के संकेत अब तक नहीं मिले हैं. मृतका की पहचान मणिपुर निवासी के रूप में हुई है, जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई और पार्ट-टाइम जॉब कर रही थी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि जब युवती काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई, तो उसकी सहेली ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उसने पुलिस को कॉल किया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. बाथरूम में पानी फैला हुआ था और बिजली का तार भी पास में गिरा मिला.

क्राइम टीम ने मौके की जांच की और फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
 

