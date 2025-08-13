scorecardresearch
 

दिल्ली में LAW AND ORDER के खस्ता हाल! कहीं गला घोंटकर तो कहीं मिर्ची डालकर की जा रही है लूट...CCTV में कैद 3 वारदात

राजधानी दिल्ली से लूट की तीन ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जिसने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल एक मामले के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शख्स से लूट करता गला घोंटू गैंग का सदस्य. (Photo: Screengrab)
राजधानी दिल्ली से लूट की तीन ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जिसने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला मामला रोहिणी सरस्वती विहार बस स्टैंड का है. जहां एक शख़्स बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था. तभी 3 बदमाश एक स्कूटी पर आए. जिसके बाद एक ने पहले पीछे से फोन छीना. जबकि दूसरा घात लगाकर पीछे खड़ा था. 

फोन छीनने के बाद दूसरे ने शख्स का गला पकड़ लिया. इसके बाद वहां तीसरा बदमाश आया और शख्स के साथ लूटपाट की. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. 

जहांगीरपुरी में ‘मिर्ची गैंग’ का कहर

जहांगीरपुरी में ‘मिर्ची गैंग’ का कहर देखने को मिला. जहां एक दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर लूटपाट की गई. यह घटना मंगलवार शाम लगभग 7:30 बजे की है. जब चार से पांच बदमाश स्कूटी और टू-व्हीलर पर सवार होकर इलाके में पहुंचे और एक दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया.

शकूरपुर में महिला से लूट

शकूरपुर में गला घोंटू गैंग ने एक महिला से लूटपाट की. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वारदात 7 अगस्त की है. सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक महिला गली में जा रही है. इसी दौरान पीछे से एक लड़का दौड़कर आता है और महिला का गला दोनों हाथों से घोंट देता है. जिससे महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है. जिसके बाद बदमाश महिला के गहने चुरा लेता है. वहीं बाद में एक स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हैं. आरोपी पीछे बैठता है और फरार हो जाता है. 

