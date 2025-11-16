दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद लाल किला मेट्रो स्टेशन दोबारा खोला गया, सभी गेट हुए चालू

दिल्ली में सुरक्षा कारणों से बंद किया गया लाल किला मेट्रो स्टेशन अब पूरी तरह खोल दिया गया है. DMRC ने ट्वीट कर बताया कि स्टेशन के सभी गेट को संचालन के लिए खोल दिया गया है. आज गेट नंबर 1 और 4 को खोला गया, जबकि गेट नंबर 2 और 3 कल ही खोल दिए गए थे.

10 नवंबर को बंद किया गया था स्टेशन

10 नवंबर को दिल्ली बम धमाके के बाद यह स्टेशन एहतियातन बंद कर दिया गया था. वहीं दूसरी तरफ, लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के तीन कारतूस मिले हैं. इनमें से दो जिंदा कारतूस हैं, जबकि एक खाली खोखा मिला है.

आम नागरिक इस्तेमाल नहीं करते 9mm पिस्टल



यह हथियार आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिसकर्मी ही 9mm पिस्टल का उपयोग करते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से न तो कोई पिस्टल मिली और न उसका कोई हिस्सा. यानी कारतूस मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला हथियार अब तक गायब है.

पुलिस के कारतूस मिसिंग नहीं

पुलिस ने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के हथियार और कारतूस की जांच भी करवाई, लेकिन किसी पुलिसकर्मी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये कारतूस वहां पहुंचे कैसे- क्या ये ब्लास्ट के बाद i20 कार से गिरे, या इसके पीछे कोई और वजह है. कारतूसों की बरामदगी ने जांच एजेंसियों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

