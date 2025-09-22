scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: फ्लैट में मिली महिला की 2 दिन पुरानी डेडबॉडी, बगल में बैठा था बैठा

जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से संदिग्ध हालत में एक महिला की लाश बरामद हुई है. जिस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची, उस वक्त महिला का बेटा बगल में बैठा था.

Advertisement
X
फ्लैट में महिला की डेडबॉडी मिलने से सनसनी. (Photo: Screengrab)
फ्लैट में महिला की डेडबॉडी मिलने से सनसनी. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से संदिग्ध हालत में एक महिला की लाश मिली है. बताया जाता है कि महिला की डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी लग रही है. सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश के पास दिमागी रूप से कमजोर बेटा बैठा हुआ था. महिला की मौत कैसे हुई? अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. यहां पुलिस को एक महिला की मौत की जानकारी मिली. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. इस दौरान पुलिस जब पहुंची तो महिला की लाश के पास बेटा बैठा हुआ था, जो दिमागी रूप से कमजोर है. 

यह भी पढ़ें: UP में मानवता शर्मसार! नगर पालिका ने नहीं दिया शव वाहन... कूड़ा गाड़ी से डेडबॉडी ले गए परिजन

सम्बंधित ख़बरें

एक्सप्रेसवे से बदल रहा देश, कैसे मिल रहे रोजगार के नए मौके? 
मुठभेड़ में गोगी गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
दिल्ली पुलिस और गोगी गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार 
IPHONE_NEW_SERIES
"मैं मुस्लिम, but I love this भगवा color" iPhone खरीदते ही बोला शख्स 
Delhi Police tightens its grip on the Neeraj Bawana gang, father arrested.
49 लाख रुपए, देसी कट्टे...गैंगस्टर के पिता से क्या-क्या मिला? 
दिल्ली में कहां बनाएं अपना आशियाना?
सिर्फ महंगी ही नहीं, किफायती भी है दिल्ली, इन 5 इलाकों में बजट में खरीदें घर 

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट में महिला की डेडबॉडी मिली है. महिला की मौत कैसे हुई, इसके पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी. 

यह भी पढ़ें: प्रेमिका ने बातचीत किया बंद तो प्रेमी ने दी जान, डेडबॉडी लेकर लड़की के घर पहुंची मां ने किया हंगामा

Advertisement

लाश के पास महिला का एक दिमागी रूप से कमजोर बेटा भी बैठा था. ऐसे में इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि कहीं उसी ने तो ही हत्या को अंजाम नहीं दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement