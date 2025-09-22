दिल्ली: फ्लैट में मिली महिला की 2 दिन पुरानी डेडबॉडी, बगल में बैठा था बैठा

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से संदिग्ध हालत में एक महिला की लाश मिली है. बताया जाता है कि महिला की डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी लग रही है. सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश के पास दिमागी रूप से कमजोर बेटा बैठा हुआ था. महिला की मौत कैसे हुई? अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. यहां पुलिस को एक महिला की मौत की जानकारी मिली. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. इस दौरान पुलिस जब पहुंची तो महिला की लाश के पास बेटा बैठा हुआ था, जो दिमागी रूप से कमजोर है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट में महिला की डेडबॉडी मिली है. महिला की मौत कैसे हुई, इसके पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

लाश के पास महिला का एक दिमागी रूप से कमजोर बेटा भी बैठा था. ऐसे में इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि कहीं उसी ने तो ही हत्या को अंजाम नहीं दिया.

