दिल्ली में रफ्तार का कहर, खत्म हो गई तीन पीढ़ियां, घर आए बाप, बेटे और पोते के शव

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह हादसा जहांगीरपुरी इलाके के आउटर रिंग रोड पर हुआ. मृतकों की पहचान शाहिद (60), उनके बेटे फैज़ (28) और पोते हमजा (12) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नॉर्थ घोंडा इलाके के निवासी थे.

मौके पर ही तीनों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसा रात करीब 12 बजकर 5 मिनट पर हुआ. सूचना मिलते ही जहांगीरपुरी थाने की PCR टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. प्रत्यक्षदर्शियों की गैरमौजूदगी और आसपास सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से हादसे की प्रत्यक्ष जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है.

हालांकि, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास और पूरे मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि उस अज्ञात वाहन की पहचान की जा सके जिसने बाइक को टक्कर मारी थी. जांच में जुटी पुलिस टीमें अलग-अलग रूट्स पर लगे कैमरों से सुराग जुटाने का प्रयास कर रही हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के समय सड़क पर रफ्तार बहुत तेज थी और आरोपी वाहन चालक टक्कर मारने के बाद फरार हो गया. गाड़ी का नंबर या अन्य विवरण किसी को याद नहीं हो सका. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग को उजागर कर दिया है. शाहिद और उनका परिवार बाइक से कहीं जा रहा था, तभी यह दर्दनाक घटना घट गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जहांगीरपुरी थाने में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

