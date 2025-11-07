ATC सॉफ्टवेयर ग्लिच के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट, पार्किंग की समस्या से जूझ रहीं एयरलाइंस

देश के सबसे बिज़ी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर हवाई यात्रा की गति धीमी हो गई. इसके पीछे की वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में एक बड़ी टेक्निकल खराबी पाई गई है. टेक्निकल ग्लिच की वजह से 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट चल रही हैं. टेक्लिनकल खराबी आने के बाद ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में समस्याएं पैदा हुईं. यह सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटो ट्रैक सिस्टम (AMS) को ऑटोमैटिक फ्लाइट प्लान सहित जानकारी देता है.
टेक्निकल खराबी के कारण, कंट्रोलर्स को फ्लाइट प्लान मैन्युअल रूप से तैयार करने पड़ रहे हैं, जो ज्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस है. इससे एयर ट्रैफिक में काफी भीड़ हो गई है और देरी बढ़ती जा रही है.
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपार्चर में करीब 50 मिनट की देरी हो रही है. दिल्ली रनवे पर पार्किंग की जगह न होने के वजह से एयरलाइंस शाम की कुछ फ्लाइट्स रद्द कर सकती हैं.
दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किया बयान
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने इस समस्या की पुष्टि की हैं. अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में एक टेक्निकल समस्या के कारण देरी हो रही है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सपोर्ट करता है."
IGIA के ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने स्थिति की गंभीरता को माना और कन्फर्म किया कि फ्लाइट ऑपरेशन में 'देरी हो रही है' और उनकी टीम सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है.
एयरलाइंस की एडवाइजरी...
अचानक आई टेक्निकल खामी का असर तुरंत एविएशन सेक्टर में महसूस किया गया. इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी बड़ी एयरलाइंस ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कन्फर्म किया गया कि दिल्ली में ATC सिस्टम फेल होने की वजह से उनकी फ्लाइट्स पर असर पड़ा है.
स्पाइजेट ने ट्रैवेल अपडेट जारी करते हुए कहा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत की वजह से फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा है. इस रुकावट से दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं. हमें इस वजह से होने वाली परेशानी के लिए बहुत अफ़सोस है. हमारी क्रू और ग्राउंड टीमें यात्रियों की मदद कर रही हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर इस असर को कम करने और जल्द से जल्द नॉर्मल ऑपरेशन शुरू करने के लिए काम कर रही हैं. यात्रियों से गुजारिश है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें."
एयर इंडिया ने ट्रैवेल एडवाइजरी में कहा, "हमारे केबिन क्रू और एयरपोर्ट पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए तुरंत मदद कर रहे हैं."
Akasa Air ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) सिस्टम में एक टेक्निकल दिक्कत के कारण, हमारे पूरे नेटवर्क में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. इससे एयरपोर्ट पर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है और हमारी कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है. हालांकि, यह स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है, फिर भी हम आपके ट्रैवल प्लान में हुई परेशानी के लिए दिल से माफी चाहते हैं और इस समय आपकी समझ चाहते हैं."
हर रोज दिल्ली एयरपोर्ट आती हैं सैकड़ों फ्लाइट्स
IGIA रोज़ाना 1,500 से ज़्यादा फ्लाइट मूवमेंट हैंडल करता है, जो सिस्टम फेल होने की गंभीरता और इतने ज़्यादा ट्रैफिक को मैन्युअल रूप से मैनेज करने के लिए कंट्रोलर्स को करनी पड़ी भारी मेहनत को दिखाता है.
टेक्निकल टीमें एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ठीक करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही हैं.