स्मॉग और विजिबिलिटी ने रोकी उड़ान! दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट्स रद्द

घने स्मॉग और कम विजिबिलिटी के कारण रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं. अधिकारियों के मुताबिक, कुल 110 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें 59 आने वाली और 51 जाने वाली उड़ानें शामिल हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इसके अलावा 370 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई.

26 मिनट की देरी से उड़ीं फ्लाइट्स

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के मुताबिक, उड़ानों में औसतन करीब 26 मिनट की देरी दर्ज की गई, खासकर जाने वाली उड़ानों में. हालांकि इस संकट के बीच, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दोपहर के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एयरपोर्ट पर संचालन सामान्य रूप से जारी है.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आमतौर पर रोजाना करीब 1300 उड़ानों को हैंडल है, ऐसे में मौसम से जुड़ी परेशानियों का यहां असर ज्यादा देखने को मिलता है. बीते कुछ दिनों से घने कोहरे के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

दिल्ली की हवा बेहद खराब

इस बीच दिल्ली की एयर क्वालिटी भी चिंता का विषय बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. आंकड़ों के अनुसार शहर के 16 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में रहा, जबकि बाकी स्टेशनों पर हवा 'बेहद खराब' रही.

मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें

मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.3 डिग्री ज्यादा है. आईएमडी ने अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है और मध्यम कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

