दिल्ली: घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, कान काटकर किया अलग- VIDEO

दिल्ली में एक 6 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. तभी उस पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया और कई जगह नोच डाला. जब तक आसपास के लोग बच्चे को बचाने आते, तब वह बच्चे का कान काटकर अलग कर चुका था.

पिटबुल कुत्ते ने बच्चे को नोचा. (Photo: Screengrab)
दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां के प्रेम नगर इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे को इस कदर नोचा कि उसका दाहिना कान कटकर अलग हो गया. फिलहाल बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं कुत्ता मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस का घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 

घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्ते ने कर दिया हमला

पुलिस ने बताया कि कुत्ता मालिक की पहचान राजेश पाल के रूप में हुई है. यह घटना रविवार शाम को हुई, जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. अधिकारी ने बताया कि प्रेम नगर पुलिस स्टेशन पर शाम 5.38 बजे एक PCR कॉल आई जिसमें बताया गया कि एक बच्चे को पिटबुल ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उसके माता-पिता उसे अस्पताल ले गए हैं.

शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़का विनय एन्क्लेव में अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी पिटबुल अचानक एक पड़ोसी के घर से निकला और उस पर हमला कर दिया. कुत्ता राजेश पाल (50) का है, जो पेशे से दर्जी हैं. 

डेढ़ साल पहले पालने के लिए लाया था कुत्ता

हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आईं और कुत्ते ने उसका दाहिना कान काट लिया. ऑफिसर ने कहा, "पड़ोसियों की मदद से, माता-पिता लड़के को बचाने में कामयाब रहे और उसे रोहिणी के BSA हॉस्पिटल ले गए. पीड़ित को बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है."

शुरुआती जांच के मुताबिक, कुत्ते को करीब डेढ़ साल पहले राजेश पाल का बेटा सचिन पाल घर लाया था, जो अभी हत्या की कोशिश के एक केस में जेल में बंद है. पुलिस ने कहा कि एक टीम ने बच्चे के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं और पीड़ित के पिता दिनेश (32) का बयान लिया है, जो कीर्ति नगर में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं.

