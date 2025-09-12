scorecardresearch
 

Feedback

'तीन बम रखे हैं..,' धमकी भरे ई-मेल के बाद खाली कराया गया दिल्ली हाईकोर्ट, बाहर निकाले गए जज और वकील

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और पता लगा रही हैं कि यह मेल किसने भेजा है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह एक 'बम धमकी' हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है.

Advertisement
X
बम की खबर से दिल्ली हाईकोर्ट में अफरा-तफरी (Photo-ITG)
बम की खबर से दिल्ली हाईकोर्ट में अफरा-तफरी (Photo-ITG)

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार दोपहर के दौरान मिली बम-धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक लगभग 40 मिनट पहले एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें कोर्ट परिसर में तीन बम रखे होने और दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट खाली कराने का आदेश दिया गया था.

पुलिस ने फौरन सुरक्षा-प्रोटोकॉल लागू करते हुए सभी जजों को कक्षों से बाहर निकाला और वकीलों, स्टाफ तथा लोगों को कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया.

मौके पर बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad), स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की कई यूनिट तैनात कर दी गईं और परिसर की बारी-बारी तलाशी चल रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी सील कर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में फाइलें जला दी गईं और हथियार लूट लिए गए. (Photo- PTI)
आग में खाक हुईं हजारों फाइलें, क्या अब खत्म हो जाएंगे नेपाल के पेंडिंग केस? 
Aishwarya Rai bachchan
ऐश्वर्या की AI तस्वीरों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक 
Aishwarya and Abhishek Bachchan
क्या फैंस सेलिब्रिटी के चेहरे वाली टी-शर्ट बेच सकते हैं? जानें- क्या कहा है कानून 
दो कर्मचारियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.(Photo: Representational)
GMR ग्रुप की DIAL जाएगी SC, पुष्पांजलि फार्म्स विवाद में HC के आदेश को चुनौती देने की तैयारी 
Nitish Katara Murder Case
नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार 

दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के सचिव विक्रम सिंह पंवार ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा, 'सुरक्षा तंत्र स्थिति का आंकलन कर रहा है. ईमेल को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.'

मेल की मुख्य बातें

मेल में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं और सभी को दोपहर 2 बजे तक वहां से हटा लिया जाना चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप, कैंपस की ली गई तलाशी

मेल में एक असामाजिक/आक्रामक राजनीतिक संदेश भी था जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गईं; कुछ विशिष्ट नामों का भी जिक्र था. अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को “इंसाइड जॉब” जैसा बताने की कोशिश करते हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके (DMK) का भी जिक्र है. मेल में कहा गया है, "हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉ. एझिलान नागनाथन को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए." इसके साथ ही, मेल में यह भी धमकी दी गई है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि को तेजाब से जलाया जाएगा.

मेल में कहा गया है, 'एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि यह कोई अंदरूनी साजिश है.उदाहरण के तौर पर, आपके दिल्ली हाईकोर्ट में आज का धमाका पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा. दोपहर की इस्लामी नमाज़ के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा.'

यह भी पढ़ें: दिल्ली के स्कूल में सुबह-सुबह बम की धमकी... बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मेल को गंभीर मानते हुए उसकी फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है. मेल किस आईपी एड्रेस/सर्वर से भेजा गया, क्या मेल-हेडर में छेड़छाड़ हुई है, और मेल भेजने वाले की पहचान कैसे की जाए, इन पहलुओं पर काम चल रहा है. साथ ही मेल में जिन नामों का जिक्र था, उन पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और सम्बंधित चैनलों को सूचित कर प्रतिक्रिया मांगी गई है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement