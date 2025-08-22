scorecardresearch
 

दिल्ली के स्कूल में सुबह-सुबह बम की धमकी... बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद

दिल्ली के स्कूल में फिर धमकी भरा मेल मिला है. दिल्ली फायर के मुताबिक सुबह 7 बजे जानकारी दी गई. यह स्कूल द्वारका सेक्टर 7 में स्थित है. दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर मौजूद है. 

दिल्ली के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ( Photo: India Today)
दिल्ली के स्कूल में फिर धमकी भरा मेल मिला है. दिल्ली फायर के मुताबिक सुबह 7 बजे जानकारी दी गई. यह स्कूल द्वारका सेक्टर 7 में स्थित है. दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर मौजूद है. इससे पहले भी 18 अगस्त को द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को खाली कराया गया था. इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका भी शामिल है. मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तलाशी के लिए बुलाया गया है. दिल्ली फायर सर्विस ने इसकी पुष्टि की है.

फायर विभाग और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद
धमकी मिलने के बाद से हड़कंप मच गया. जानकारी मिलते ही फायर विभाग और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गए और परिसरों की जांच शुरू कर दी. अब तक दस से ज्यादा स्कूलों में जांच पूरी हो चुकी है. साथ ही अब दिल्ली पुलिस मेल के ओरिजिन की जांच में भी जुटी है.

16 जुलाई को भी मिली थी धमकी
आपको बता दें कि 18 जुलाई से 2 दिन पहले 16 जुलाई को भी राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी. 16 जुलाई को पांच स्कूलों को बम की धमकियां दी गई थी, जो द्वारका, पश्चिम विहार और हौज खास में स्थित हैं. इन धमकियों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत है. हैरानी की बात यह है कि ये धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं.

