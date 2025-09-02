Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में घने बादलों का साया, आज भी जमकर बरसेंगे बादल, आखिर कब मिलेगी राहत?

दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में सितंबर की शुरुआत भारी बारिश से हुई. पहले ही दिन ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर जलजमाव और ट्रैफिक की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं. हालांकि अगस्त महीने में भी यहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट बनी हुई है. मौसम विभाग आज (2 सितंबर) भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है.

शाम से रातभर बारिश के बाद आज,(मंगलवार) सुबह भी आसमान में बादल काले बादल छाए हुए हैं. ऐसा लग रहा है मानो बादल अब भी बरसने को बेताब हों. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी. वहीं नोएडा में भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. गुरुग्राम में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

स्काईमेट के मुताबिक भी, दिल्ली में आज भी (2 सितंबर) मध्यम बारिश के आसार हैं. कुछ जगहों पर एक-दो भारी बौछारें भी हो सकती हैं. खासकर शाम और रात के समय गतिविधि बढ़ेगी. 3-4 सितंबर को ट्रफ के धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकने से दिल्ली में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश होगी. 6 से 8 सितम्बर के बीच यहां केवल हल्की बारिश के ही आसार रहेंगे.

स्काईमेट विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पूर्वी राजस्थान और हरियाणा पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. एक और सिस्टम ओडिशा तट से लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय है. मॉनसून ट्रफ इन दोनों सिस्टम को जोड़ते हुए बीकानेर-ग्वालियर से गुजर रही है, जिससे दिल्ली भी इसके सक्रिय दायरे में है. जल्द ही खाड़ी में एक और सिस्टम बनेगा, जो मॉनसून ट्रफ को धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकाएगा.

बता दें कि इस साल दिल्ली में अगस्त में बारिश सामान्य से 48% ज्यादा रही है. इसके साथ ही जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने सामान्य से अधिक बारिश वाले रहे हैं. कुल मिलाकर दिल्ली में इस मॉनसून सीजन की बारिश अभी तक 37% ज्यादा है.

