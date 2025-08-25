दिल्ली में बोरे में मिली लड़की की लाश, दोस्त सलीम ने किया कत्ल, आरोपी की हरदोई से गिरफ्तारी

दिल्ली के डाबड़ी इलाके में बोरे में लिपटी एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझते हुए आरोपी सलीम को उत्तर प्रदेश के हरदोई से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को लड़की सलीम से मिलने गई थी. दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे. लड़की ने आरोपी से पैसे मांगे थे, जो उसने पहले लिए थे. इसी बात पर कहासुनी हुई और गुस्से में सलीम ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी.

सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा

हत्या के बाद सलीम ने शव को बोरे में डालकर बाइक पर ले जाकर डाबड़ी के पास एक नाले में फेंकने की कोशिश की. इस दौरान शव फिसल गया जिससे राहगीरों का ध्यान उस पर गया. पुलिस को 23 अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे पीसीआर कॉल के जरिए मामले की जानकारी मिली.

पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया

जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि लड़की आखिरी बार सलीम के साथ एक बिल्डिंग में गई थी और बाद में आरोपी को एक छुपे हुए बोरे के साथ निकलते देखा गया. लड़की की पहचान उसके हाथ में बने टैटू से हुई. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई और उसे हरदोई से गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है.

