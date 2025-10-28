scorecardresearch
 

छात्रा ने खुद ही अपने ऊपर डाला था 'एसिड', CCTV से खुली पोल... दिल्ली कांड की पूरी क्रोनोलॉजी

दिल्ली के भारत नगर में कथित एसिड अटैक मामले में खुलासा हुआ कि यह फर्जी था. पीड़िता के पिता अकील ने खुद टॉयलेट क्लीनर से बेटी पर हमला रचकर आरोपी जितेंद्र को फंसाने की साजिश की.जांच में एसिड के निशान नहीं मिले और जितेंद्र की लोकेशन घटना स्थल से दूर थी. पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर लिया.

छात्रा ने खुद अपने ऊपर डाला था 'एसिड', CCTV से खुलासा (Photo: ITG)
दिल्ली के भारत नगर इलाके में 26 अक्टूबर की सुबह हुए एसिड अटैक मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं.जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले हैं जो पीड़िता के बयानों से मेल नहीं खाते.इस बीच, पीड़िता के पिता अकील ने कबूल किया है कि उसने आरोपी जितेंद्र को फंसाने के लिए खुद ही एसिड अटैक की साजिश रची थी.साथ ही अकील का ईशान और अरमान के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने उन्हें भी झूठे मामले में फंसा दिया.पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.साथ ही मालूम हुआ कि लड़की जिससे घायल हुई वह एसिड नहीं टॉयलेट क्लीनर था.

एसिड नहीं टॉयलेट क्लीनर था
 
फर्जी केस करने के आरोप के आधार पर, पुलिस ने खान से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया.उसने खुलासा किया कि उसने एसिड अटैक की कहानी गढ़ी थी और जिस लिक्विड की बात हो रही थी, वह साधारण टॉयलेट क्लीनर था.

छात्रा ने खुद ही खुद पर डाला था लिक्विड

एक अधिकारी ने बताया, 'छात्रा ने ई-रिक्शा से उतरने के बाद कथित तौर पर अपने हाथ पर टॉयलेट क्लीनर खुद ही डाला था और चिल्लाने लगी.'अधिकारी ने बताया कि छात्रा लिक्विड को घर से अपने बैग में ही लेकर आई थी. इससे पहले, जांचकर्ता इस बात से हैरान थे कि छात्रा अपने कॉलेज से लगभग 300 मीटर दूर ई-रिक्शा से क्यों उतरी.पुलिस ने कहा, 'अशोक विहार तक, वह अपने भाई के साथ स्कूटर पर थी.उसके बाद, वह कॉलेज जाने के लिए ई-रिक्शा से गई, लेकिन कॉलेज के मेन गेट से 300 मीटर पहले ही उतर गई.फिर हुआ ये एसिट अटैक वाला किस्सा.'

क्राइम सीन से 5 किमी दूर था जितेंद्र

इधर, जांच में शामिल होने के लिए उसके भाई से कोई संपर्क नहीं हो सका है.वहीं घटना के समय आरोपी जितेंद्र की लोकेशन करोल बाग में थी, जो क्राइम सीन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है.अधिकारी ने बताया कि कथित रूप से अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की लोकेशन भी करोल बाग में ही थी.पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए पेंटर जितेंद्र ने भी यही बताया था.

नहीं मिला तेजाब का कोई निशान 

इसके अलावा घटनास्थल पर तेजाब के कोई निशान नहीं मिले, न ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की कोई झलक मिली.फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को इलाके में कोई भी फेंकी हुई तेजाब की बोतल नहीं मिली.

अकील पर लगा था रेप का आरोप

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के दूर के रिश्तेदार इशान और अरमान अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं.वे जल्द ही जांच में शामिल होंगे.पुलिस के अनुसार, 2018 में शबनम ने भी अकील खान पर बलात्कार का आरोप लगाया था.वह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है.पुलिस ने बताया कि बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में एक संपत्ति को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है.उसी वर्ष, शबनम ने खान पर तेज़ाब से हमला करने का आरोप लगाया था और मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

---- समाप्त ----
