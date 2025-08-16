दिल्ली के मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर सालमन त्यागी ने किया सुसाइड, हत्या समेत दर्ज थे दर्जनों मामले

दिल्ली के मंडोली जेल में बंद एक गैंगस्टर ने सुसाइड कर लिया. गैंगस्टर की पहचान सालमन त्यागी के रूप में हुई है. बताया जाता है कि सालमन पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे. उसे जेल के 15 नंबर वार्ड में रखा गया था. पिछले कई वर्षों से वह जेल में बंद था.

जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर का शव एक चादर से लटका मिला. जेल कर्मियों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे उतारा और फिर अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल जेल प्रशासन की तरफ से गैंगस्टर के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर सालमन त्यागी ने सुसाइड कर लिया. उसे जेल के वार्ड नंबर 15 में रखा गया था. शुक्रवार देर रात करीब 11:30 पर वह एक चादर से लटका मिला. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. सालमन त्यागी पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

