दिल्ली: लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास हादसा, पिज्जा शॉप में लगी भयानक आग

Delhi Laxmi Nagar Metro Station Fire Update: दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास शाम करीब 4:45 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गेट नंबर 2 के बाहर स्थित एक पिज़्ज़ा दुकान में अचानक आग भड़क उठी. दुकान से तेज़ धुआं निकलने लगा और आसपास मौजूद लोग तुरंत बाहर निकल आए.

और पढ़ें

घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ऑफिसर नितिन ने मौके पर स्थिति की समीक्षा की और टीम को तेजी से राहत कार्य में लगाया.

फायर टेंडर दुकान के बाहर तैनात किए गए और आग को फैलने से रोकने की कोशिश शुरू हुई. टीम ने धुआं कम करने, भीड़ को हटाने और दुकान के अंदर तक पहुंच बनाने पर फोकस किया.

अधिकारियों ने बताया कि आग पर काफी नियंत्रण पा लिया गया है. राहत और सुरक्षा उपाय जारी हैं. किसी प्रकार के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

शाम करीब 7 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. समाचार एजेंसी एएनआई ने घटनास्थल का वीडियो भी साझा किया है. जिसमें दमकल की गाड़ियां नजर आ रही हैं और साथ ही कई पुलिसवाले खड़े हैं. दमकलकर्मी कड़़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाने में सफल रहे.

Advertisement

#WATCH | Delhi | Fire broke out at a bookstore near Gate Number-2 of Laxmi Nagar Metro Station. Fire tenders are at the scene. Fire has been brought under control. pic.twitter.com/V4Py5ZBjKu — ANI (@ANI) November 17, 2025

राहत की बात है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. क्योंकि यह इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला है. अगर आग दूसरी दुकानों तक पहुंची तो हादसा बड़ा हो सकता था. हालांकि, दमकलकर्मियों की तत्परता की वजह से बड़े हादसे को टाल दिया गया.

---- समाप्त ----