नकली Closeup, नकली Eno... दिल्ली की फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो 'जहर गैंग' का खुला राज

लोगों के स्वास्थ्य से किस तरह खिलवाड़ किया जाता है, इसका अंदाजा दिल्ली से आई एक खबर से लगाया जा सकता है. यहां छापेमारी के दौरान दो फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है. जहां नकली टूथपेस्ट, ईनो (ENO) सहित अन्य रोजमर्रा के सामान बनाए जाते थे. फिलहाल छापेमारी के लिए गई टीम ने दोनों ही फैक्ट्रियों को सील कर दिया है.

जानकारी के अनुसार ये फैक्ट्रियां वजीराबाद में एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर संचालित की जा रही थीं. एक कंपनी में नकली टूथपेस्ट तैयार किया जा रहा था. जबकि दूसरी में ईनो बनाया जा रहा था. यहां प्रोडक्शन के बाद सामान को दिल्ली सहित अन्य राज्यों के बाजारों में सप्लाई किया जाता था.

ईनो ऐसा कि पीने से जल जाए पेट

वजीराबाद पुलिस ने बताया कि नकली टूथपेस्ट और ईनो सहित रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट को यहां की दो फैक्ट्रियों में बनाया जाता था. छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में टूथपेस्ट और ईनो बनाने का नकली सामान बरामद किया गया. साथ ही जगतपुर के रिहायशी घर से भारी मात्रा में नकली माल भी बरामद किया गया है.

यहां बन रहे टूथपेस्ट को अगर प्रयोग में लाया जाए तो दांत तक गल जाए. वहीं नकली ईनो ऐसा था कि पीने से पेट में जलन पैदा हो जाए. फिलहाल दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

