दिल्ली: बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए 40 लाख लोगों ने किया आवेदन, आप भी जानें प्रोसेस

राष्ट्रीय राजधानी के 57.60 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 40 लाख से अधिक ने मंगलवार, 14 दिसंबर 2022 तक दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया है. सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. आंकड़ों के अनुसार, यदि इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य नहीं होता तो 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती. दिल्ली सरकार ने अपनी सब्सिडी योजना में सुधार करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले घोषणा की थी कि अक्टूबर से बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिलेगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार शाम तक 40,28,915 उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया. इनमें बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के 9.88 लाख उपभोक्ता, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के 18.28 लाख उपभोक्ता और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के 11.28 लाख उपभोक्ता शामिल हैं.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अन्य 13,882 उपभोक्ताओं ने भी सब्सिडी के लिए आवेदन किया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'केवल वे उपभोक्ता जिन्होंने 15 नवंबर तक अपना आवेदन जमा किया है, उन्हें अक्टूबर के लिए सब्सिडी मिलेगी. 15 नवंबर के बाद जमा किए गए आवेदनों पर दिसंबर और उसके बाद के महीनों के लिए विचार किया जाएगा.' 15 नवंबर तक 37 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने सब्सिडी का विकल्प चुना था. पहले सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी जिसे बाद में बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया था. 31 अक्टूबर तक 35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया था.

कैसे करना है आवेदन?

आप सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. घर बैठे-बैठे भी सब्सिडी का फॉर्म भरा जा सकता है. इसके लिए आपको 7011311111 पर मिस कॉल देना होगा. इसपर वॉट्सऐप पर Hi लिखकर भी मैसेज किया जा सकता है. इसके बाद एक मेसेज आएगा. इसमें लिखा होगा, 'Welcome to Delhi Government Power Subsidy portal. To avail Delhi power subsidy, please proceed.' इसके बाद कृप्या आगे बढ़ने के लिए भाषा चुनें लिखा आएगा.

फिर सुविधा के मुताबिक, हिंदी या इंग्लिश चुन लें. फिर आगे आपसे CA नंबर (बिल पर लिखा होता है) मांगा जाएगा. वह डालने के बाद डिटेल कंफर्म कर लें. फिर आप सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे. इसके अलावा जिन लोगों ने CA नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, उन्हें खुद से ही सब्सिडी के लिए मैसेज भेजा जाएगा.