दिल्ली: शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद... दोस्तों ने शख्स की पीट-पीटकर ले ली जान

दिल्ली के मंगोलपुरी में एक व्यक्ति की उसके दोस्तों ने ही पिटाई कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जाता है व्यक्ति का दोस्तों के साथ शराब पार्टी के दौरान कुछ विवाद हुआ था.

दिल्ली में व्यक्ति की दोस्तों ने पीट-पीटकर ली जान. (Photo: Representational )
दिल्ली के मंगोलपुरी में एक पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद दोस्तों ने ही एक 27 वर्षीय व्यक्ति को पीट दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जानकारी के मुताबिक बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दोपहर करीब 1 बजे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली. कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि बुराड़ी के संत नगर निवासी उसके भाई हबीब रहमान के साथ उसके दोस्तों ने मारपीट की और उसे बेहोशी की हालत में उसके हवाले कर दिया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि रहमान को शुक्रवार रात उसके दोस्त, गाजीपुर निवासी रिंका डेढ़ा ने गुजरांवाला शहर के एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए बुलाया था. रिंका डेढ़ा के साथ उसका चचेरा भाई हर्ष डेढ़ा और बाद में उसके दोस्त अमन व विक्की भी पार्टी में शामिल हुए. बुराड़ी निवासी एक अन्य परिचित अनिल भी पार्टी में शामिल हुआ.

वहां से वे दक्षिण रोहिणी थाना क्षेत्र के मंगोलपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में गए और शराब पी. इस दौरान झगड़ा हुआ और रहमान ने कथित तौर पर रिंका डेढ़ा के सिर पर बीयर की बोतल मार दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदले में रिंका डेढ़ा और हर्ष डेढ़ा ने उसकी पिटाई की और उसे गोली मारने की धमकी दी.

इसके बाद वे पीड़ित को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर स्थित रिंका डेढ़ा के डेयरी फार्म ले गए. जहां उसकी लाठी-डंडों से पिटाई की गई. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को यमुना नदी में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन विक्की, अमन और अनिल ने उन्हें रोक लिया और उसे बुराड़ी वापस लाकर शनिवार सुबह करीब 5:15 बजे उसके भाई को सौंप दिया.

पुलिस ने बताया कि घटना मंगोलपुरी में शुरू हुई थी, इसलिए मामले को आगे की जांच के लिए दक्षिण रोहिणी पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है. 

