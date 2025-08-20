दिल्ली: पार्क में मूक-बधिर व्यक्ति की हत्या, महिला समेत 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में एक मूक बधिर व्यक्ति की हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में एक 18 वर्षीय युवक, एक महिला और दो नाबालिग शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान धरम उर्फ गूंगा के रूप में हुई है, जो इस्कॉन मंदिर के पास रहता था और उसका शव 13 अगस्त की सुबह मिला. बताया जाता है कि आरोपी पार्क में खाने-पीने के लिए आए थे. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि पीड़ित ने काफी देर तक उन लोगों को घूरा, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया.

इसी सिलसिले में पुलिस ने श्रीनिवासपुरी निवासी रहाना (44) नामक एक महिला को भी गिरफ्तार किया है. जिसने आरोपियों को गांजा सप्लाई किया था. फिलहाल अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103 (1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चूंकि पार्क के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए टीम ने मंदिर के पास राजा धीर सिंह मार्ग पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली.

डीसीपी ने बताया कि 13 अगस्त की रात लगभग 12.40 बजे की एक रिकॉर्डिंग में तीन युवक एक ऑटो से उतरकर पार्क की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे. निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ लिया.

पुलिस ने खून से सने कपड़े, दो मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल एक डंडा भी बरामद किया है. डीसीपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बांदा निवासी दिनेश पहले नाबालिग रहते हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल था. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि पीड़ित कथित तौर पर उन्हें घूरता रहा, जिससे वे भड़क गए.

अधिकारी ने कहा कि जब पीड़ित ने बार-बार पूछताछ का जवाब नहीं दिया, तो आरोपी और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके अतिरिक्त रहाणा से 175 ग्राम गांजा बरामद किया गया. जिसके बाद अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया.

