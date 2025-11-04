scorecardresearch
 

पत्नी के साथ मोमो खाने आया था शख्स, पीछे से चली गोली... फायरिंग से गीता कॉलोनी में सनसनी

दिल्ली की गीता कॉलोनी में सोमवार रात एक युवक आदित्य को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आदित्य की रीढ़ में गोली फंसी है और वह अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के अनुसार, वारदात पैसे के विवाद में हुई हो सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी ने बताया कि दोपहर में उसके कुछ साथियों ने उसे धमकी दी थी.

घायल शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है. (Photo: Representational)
दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सोमवार रात एक शख्स को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया. वारदात रात करीब 9 बजे हुई. घायल युवक की पहचान आदित्य (22) के रूप में हुई है, जिसे उसके अंकल मुरारी शर्मा ने गंभीर हालत में डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस को अस्पताल से रात 10:10 बजे सूचना मिली, जिसके बाद गीता कॉलोनी थाने की टीम मौके पर पहुंची.

मौके से मिले खून के निशान, रीढ़ में फंसी गोली

पुलिस जब SBI एटीएम के पास घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें सड़क पर खून के धब्बे मिले. शुरुआती जांच में पता चला कि आदित्य अपनी पत्नी भूमि के साथ मोमो खाने आया था, तभी उसकी पीठ में गोली मारी गई. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है. आदित्य फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है और होश में होने के बावजूद हमलावरों के नाम बताने से बच रहा है.

पत्नी का दावा- दोपहर में ही मिली थी धमकी

अस्पताल में मौजूद उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि आदित्य का आपराधिक बैकग्राउंड है और उसके 3-4 साथी दोपहर में ही उससे पैसे वापस करने को कहकर धमकी दे चुके थे. पुलिस को आशंका है कि यह हमला पैसे के विवाद में हुआ है.

पहले भी जेल जा चुका है आदित्य

पुलिस जांच में सामने आया कि आदित्य का क्रिमिनल रिकॉर्ड है. उसे जून 2025 में प्रीत विहार थाना क्षेत्र में दर्ज एक लूट के मामले (FIR No. 242/25, सेक्शन 118/309(4)/309(6)/311/3(5) बीएनएस) में गिरफ्तार किया गया था.

फिलहाल पुलिस ने मौके को सील कर सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और हमलावरों की तलाश में जुट गई है. घटना की जांच जारी है और पुलिस पैसे के विवाद को लेकर इस हमले की दिशा में जांच बढ़ा रही है.

