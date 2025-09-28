दिल्ली: कांग्रेस नेता लखपत कटारिया हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश के चलते मारी थी गोली

दिल्ली के मालवीय नगर में शुक्रवार को कांग्रेस नेता लखपत कटारिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद से ही पुलिस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी थी. वहीं अब पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया था. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी बवाना से हुई है.

दोनों हमलावरों में एक ट्रक ड्राइवर है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा था कि दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक स्थानीय कांग्रेस नेता की हत्या के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कई टीमें इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं.

मॉर्निंग वॉक के दौरान की गई थी हत्या

बेगमपुर के प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस के 55 वर्षीय नेता लखपत सिंह कटारिया शुक्रवार को विजय मंडल पार्क के पास सुबह की सैर पर थे, तभी दो अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान दोनों की उनसे कहासुनी हो गई. जिसके बाद एक हमलावर ने उन पर बल्ले जैसी किसी चीज़ से हमला कर दिया. फिर गोली चला दी.

इस दौरान कम से कम तीन गोलियां चलीं, जिससे पार्क में मौजूद अन्य लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. वहीं, इसके बाद कांग्रेस नेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया था. कटारिया के परिवार में उनकी पत्नी वीरवती और एक बेटा है.

