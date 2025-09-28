scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: कांग्रेस नेता लखपत कटारिया हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश के चलते मारी थी गोली

दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली के बवाना इलाके से हुई है.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता लखपत कटारिया. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)
कांग्रेस नेता लखपत कटारिया. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)

दिल्ली के मालवीय नगर में शुक्रवार को कांग्रेस नेता लखपत कटारिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद से ही पुलिस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी थी. वहीं अब पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया था. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी बवाना से हुई है.

दोनों हमलावरों में एक ट्रक ड्राइवर है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा था कि दक्षिणी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक स्थानीय कांग्रेस नेता की हत्या के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कई टीमें इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, हत्या सहित कई मामलों में थे वांछित

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 17 साल है. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में डबल मर्डर, शख्स ने पत्नी और बेटे को मारी गोली 
दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या 
पुलिस गिरफ्त में छात्राओं से योन उत्पीड़न का आरोपी स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दबोचा 
ताजमहल से लेकर रेगिस्तान तक...ये 5 शहर हैं टूरिस्टों के 'ड्रीम डेस्टिनेशन' 
Delhi Water Minister Parvesh Verma
दिल्लीवालों को रेखा सरकार का दिवाली गिफ्ट, पानी के बढ़े हुए बिल पर लेट पेमेंट 100% माफ 

मॉर्निंग वॉक के दौरान की गई थी हत्या

बेगमपुर के प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस के 55 वर्षीय नेता लखपत सिंह कटारिया शुक्रवार को विजय मंडल पार्क के पास सुबह की सैर पर थे, तभी दो अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान दोनों की उनसे कहासुनी हो गई. जिसके बाद एक हमलावर ने उन पर बल्ले जैसी किसी चीज़ से हमला कर दिया. फिर गोली चला दी. 

Advertisement

इस दौरान कम से कम तीन गोलियां चलीं, जिससे पार्क में मौजूद अन्य लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. वहीं, इसके बाद कांग्रेस नेता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया था. कटारिया के परिवार में उनकी पत्नी वीरवती और एक बेटा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement